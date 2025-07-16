BM Guterres'ten İsrail'e Saldırı Tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından endişe duyduğunu ifade ederek, söz konusu saldırıları kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam, Dera ve Süveyda kentlerine düzenlediği hava saldırıları hakkında açıklama yaptı. Guterres, BM Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından endişe duyduğunu ifade ederek, söz konusu saldırıları kınadı.

Guterres, ayrıca İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ne yeniden kuvvet konuşlandırdığına dair haberleri de kınadığını belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. - NEW YORK