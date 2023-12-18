BM Güvenlik Konseyi\'nde Gazze Şeridi\'nde çatışmaların durdurulması çağrısı ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde "Gazze Şeridi'nde çatışmaların acilen durdurulması" çağrısında bulunan karar tasarısı için yapılacak oylama yarına ertelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha anlaşamadı. Diplomatik kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulan ve "Gazze Şeridi'ne güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması için çatışmaların acilen ve sürdürülebilir bir şekilde durdurulması" çağrısında bulunan karar tasarısına yönelik oylamanın yarına ertelendiğini açıkladı. Kaynaklar, ertelemenin nedeninin karar taslağı metni üzerinde devam eden müzakereler olduğunu aktararak, BAE'nin bu nedenle oylamanın bir gün ertelenmesini talep ettiğini ifade etti.

Karar tasarısında, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuluyor ve iki devletli çözüme destek teyit ediliyor. Karar tasarısında ayrıca, "Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen tüm saldırılar" kınanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesinden biri olan ABD, 8 Aralık'ta Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısında bulunan bir önceki kararı veto etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için sadece 1 karar tasarısı onaylandı

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ndeki insani durumu görüşmek için 16 Kasım'da yapılan toplantıda, Malta tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili 4 başarısız girişimin ardından 5'inci karar tasarısı 12 "evet" ve 3 "çekimser" oyla kabul edilmiş, Rusya, ABD ve İngiltere çekimser oy kullanmıştı.

Kararda, genişletilmiş insani duraklamalar, sınırsız yardım dağıtımı, tıbbi tahliyeler ve Gazze'de tutulan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunulmuş, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi gerektiği vurgulanmıştı. - NEW YORK