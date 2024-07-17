BM Kabine Şefi: Gazze'de kanunsuzluk ve suç yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Politika

BM Kabine Şefi: Gazze'de kanunsuzluk ve suç yaygınlaşıyor

BM Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde kanunsuzluğun ve suçun yaygınlaştığını belirterek, tarafların davranışlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Rattray, Gazze'deki insani yardım sisteminin çökmek üzere olduğunu ve bölgedeki kamu düzeninin bozulduğunu ifade etti. Ayrıca, sağlık ve insani yardım tesislerine yapılan saldırıların devam ettiğini ve BM'nin Gazze'de gerekli güvenlik ekipmanına sahip olmadığını belirtti.

17.07.2024 21:10
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Birleşmiş Milletler (BM) Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde kanunsuzluğun ve suçun yaygınlaştığını belirterek, "Taraflar bu zorlukların üstesinden gelmek için davranışlarını temelden ve acilen değiştirmelidir" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün düzenlenen Orta Doğu oturumunda Gazze Şeridi'ne yönelik savaş ve insani krizin görüşüldü. BM Kabine Şefi Earle Courtenay Rattray Rusya başkanlığındaki oturumda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu söyledi. Rattray, "Kamu düzeni tamamen bozulmuş durumda ve bölgesel yayılma tehlikesi de her geçen gün artıyor. Refah harabeye döndü. Refah sınır kapısının kapalı olması insani yardım operasyonlarını daha da zorlaştırıyor" dedi.

"Sağlık ve insani yardım tesislerine saldırılar da devam etmektedir"

Gazze Şeridi'nde nüfusun tamamı olan 2 milyona yakın insanın yerinden edildiğini ve bunların çoğunun birden fazla kez yerinden edildiğini aktaran Rattray, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. BM hayat kurtaran yardımları ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor, ancak ciddi zorluklar ve ölümcül risklerle karşı karşıyayız. İnsani yardım konvoyları çoğu zaman hayat kurtaran yardımları güvenli bir şekilde dağıtamamaktadır" şeklinde konuştu.

İnsani yardım çalışanlarına ve barınaklara yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Rattray, "Sağlık ve insani yardım tesislerine saldırılar da devam etmektedir. Kanunsuzluk ve suç yaygınlaşmaktadır. Taraflar bu zorlukların üstesinden gelmek için davranışlarını temelden ve acilen değiştirmelidir" ifadelerini kullandı.

"BM, Gazze'de hala gerekli güvenlik ekipmanına sahip değildir"

İnsani yardım bildirim sistemi ve diğer koordinasyon mekanizmalarının etkili olmadığını söyleyen Rattray, "Bu da görevlerin gecikmesine, iptal edilmesine veya insani yardım görevlilerinin ölümcül risklere maruz kalmasına neden olmaktadır. BM, personelimizin karşı karşıya kaldığı aşırı riskleri yönetmek için Gazze'de hala gerekli güvenlik ekipmanına sahip değildir. İsrailli yetkililerle devam eden diyaloğa ve bazı iyileştirmelere rağmen, daha fazlasına ihtiyaç vardır" diye konuştu.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaştırılmasının sivillerin hayatta kalması ve refahı için elzem olduğunu vurgulayan Rattray, "Tüm geçiş noktalarından ihtiyaç sahiplerine erişime ihtiyacımız var. Gazze'de uluslararası insani hukuka uygun olarak etkili insani yardım operasyonları için güvenli ve elverişli bir ortamın oluşturulmasının zamanı çoktan gelmiştir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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