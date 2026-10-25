BM'nin 5+1 Kıbrıs konferansının yeni geçiş kapılarına bağlı olduğu öne sürüldü

Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Yunanistan, Güney Kıbrus Rum Kesimi (GKRY), İngiltere ve BM arasında 5+1 formatında konferans düzenlenmesine yönelik girişimlerin, adadaki yeni geçiş kapılarının açılması konusunda ilerleme sağlanmasına bağlı olduğu öne sürüldü.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Yunanistan, Güney Kıbrus Rum Kesimi (GKRY), İngiltere ve BM arasında 5+1 formatında konferans düzenlenmesinin sınır kapıları şartına bağlı olduğu öne sürüldü. Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununda yeni bir diplomatik süreç başlatılmasına yönelik temaslarında, Güven Oluşturucu Önlemler kapsamında yeni geçiş noktalarının açılması konusu ön plana çıktı.

Haberde, Guterres'in görev süresi sona ermeden 5+1 formatında konferans düzenlenmesini ve geçiş noktaları konusunda somut ilerleme sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis de yeni geçiş noktalarının açılmasına hazır olduklarını savunarak, bu konuda Kıbrıs Türk tarafından olumlu karşılık beklediklerini açıklamıştı.

Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ise Gaziler, Kiracıköy-Aylanca ve Haspolat geçiş noktalarına ilişkin BM önerisinin Rum tarafınca kabul edildiğini, ancak Kıbrıs Türk tarafının kabul etmediğini ileri sürmüştü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in adaya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Hristodulidis ile temaslarda bulunması beklenirken, görüşmelerde yeni geçiş kapıları, Güven Oluşturucu Önlemler ve genişletilmiş konferans hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.