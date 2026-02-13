BMGS'ye Yapay Zeka Paneli Kuruldu - Son Dakika
Politika

BMGS'ye Yapay Zeka Paneli Kuruldu

13.02.2026 11:42
BM Genel Sekreteri, 'Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli' oluşturdu.

BMGS TARAFINDAN PANEL OLUŞTURULDU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 79'uncu oturumunda kabul edilen 'Gelecek Paktı' ve ekini oluşturan 'Küresel Dijital Mutabakat' kapsamında, yapay zeka alanında küresel yönetişime bilimsel temelde katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) tarafından 'Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli' oluşturuldu.

ADAYLAR 4 ŞUBAT'TA SUNULDU

Toplam 37 ülkeden 40 uzmanın yer aldığı aday listesi, 4 Şubat 2026 tarihinde BMGS tarafından BMGK'nin değerlendirmesine sunuldu, adaylar 12 Şubat 2026 tarihinde New York'ta yapılan BMGK toplantısında onaylandı. Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Türkiye tarafından yürütülen aday belirleme süreci neticesinde panel için önerildi, BMGS tarafından BMGK'nin onayına sunulan nihai aday listesinde yer aldı.

DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZDA

Prof. Dr. Demirköz'ün panel üyeliğine seçilmesi, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki bilimsel kapasitesinin ve çok taraflı platformlardaki etkinliğinin uluslararası düzeyde teyidi olarak değerlendiriliyor. Panelin, yapay zekanın sivil ve askeri kullanım alanları ile ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlara ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme raporunu Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek Küresel Diyalog Toplantısı'na sunması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Politika

13:21
13:19
11:59
11:54
11:30
11:28
