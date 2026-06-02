'Böcek' Parası Kuaförde Saklandı

'BÖCEK'İN PARASINI KUAFÖRÜ SAKLAMIŞ' İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü., B.Ü.'nün kız arkadaşı belediyede mimar Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğuna yönelik ihbara ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Aramalarda, incelemek üzere dijital materyallere el konulduğu da belirtildi.