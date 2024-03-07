Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Son Meclis Toplantısını Yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına son kez başkanlık yaptı.
6 Mart Çarşamba günü Herodot Kültür Merkezi'nde 2024 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, son başkanlığını yaptığı meclis toplantısında, 5 yıllık süreci değerlendirerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.
Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis açılış konuşmasında beş yıllık başkanlık dönemi sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 2019-2024 yılları arasında altyapı konusunda Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları koordinasyona da değinen Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a 4 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıldığını, yüzde 40'a yetebilen atık su arıtma tesisi kapasitesinin yüzde 92'ye yükseltildiğini belirtti. Toplam 1 Milyar 302 Milyon Lira altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Aras, yaklaşık 40 bin metreküp olan günlük arıtma kapasitesinin 117 bin 760 metreküpe çıkarıldığının da altını çizdi.
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların hiçbir zaman durmayacağını belirten Başkan Aras, "Nüfus artışıyla ortaya çıkan kentsel sorunları çözmek için özellikle altyapı açısından yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bodrum'da kanalizasyonsuz veya susuz hiçbir bölgenin kalmasını istemiyoruz bunun için gereken çalışmaları yapacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.
Başkan Aras, beş yıllık süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri Kadın Sığınma Evi, Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalışmaları, Kadın Danışma Merkezi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hakkında da bilgiler verdi.
"Herkesi büyükşehir çatısı altında toplayacağız"
Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de şunları dile getirdi:
"Hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün ilçeleri kucaklayacağız. Herkesi büyükşehir çatısı altında yerel yönetim açısından toplayacağız ve gücümüzü birleştirerek halka hizmet edeceğiz. Bütün Muğla'yı tek bir kent kimliği ile hep birlikte yönetmeyi düşünüyoruz. Özellikle yetki paylaşımı konusunda ilçelerle, ilçe belediye başkanlarımla yetkilerimizi de gönül rahatlığı ile paylaşacağız. Yine bütçelerimizi de ortak planlayacağız, birlikte planlayacağız ve Muğla'nın ihtiyacı olan eksik varsa onların hepsini sonuna kadar karşılayacağız, karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemin en büyük projesi öğrencilerimize yurtlar olacaktır. Muğla'nın yüksekokulu veya fakülteleri olan ilçelerinde ve merkezinde çocuklarımıza çok uygun fiyatlarda yurt ve toplu ulaşım sağlayacağız"
Başkan Aras: "Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan çalıştık"
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis toplantısını şu sözleriyle tamamladı:
"Başkanlığımız esnasında hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Yerli ve yabancı diye bir ayrım yapmadık. Bodrum'da demokrasi konusunda ne sivil toplum kuruluşlarıyla ne meslek odalarıyla ne de halkımızla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkes eleştirisini gönül rahatlığıyla yaptı. Belediyenin bütün gücüyle, personeliyle Bodrum halkının bize verdiği yetkiyi doğru kullanmaya çalıştık. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, Bodrum'da aday olmuş tüm arkadaşlarıma, tüm meclis üyelerine ve muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Belediye personellerimize bugüne kadar yaptıkları bütün çalışmalar için çok teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" - MUĞLA
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