Bölgesel Barış İçin Zirve

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Suudi Arabistan’da 10 ülkenin katılacağı toplantıda barışçıl çözümler vurgulayacak.

TOPLANTIYA TÜRKİYE VE 10 ÜLKE KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün'ün temsil edilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Riyad'daki toplantıda, bölgedeki savaşın müzakereler yoluyla ve barışçıl yöntemlerle sonlandırılması için çabaların sürdürülmesinin önem taşıdığını belirtmesi, savaşın sona erdirilmemesi halinde, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde kalıcı ve onarılması güç tahribatlara yol açabileceğini kaydetmesi bekleniyor. Türkiye'nin Körfez ülkelerine yapılan saldırıları esefle karşıladığını, tahrik olmaksızın gerçekleşen bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bölgenin geleceği bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulaması, bölge ülkelerinin savaşın içine çekilmemeye yönelik itidalli bir tutum sergilemelerinin öneminin altını çizmesi öngörülüyor. Fidan'ın toplantıda, bölgesel sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çekmesi, Türkiye'nin bölgede istikrarın tesisine katkı sağlayacak diplomatik girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması, çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının enerji güvenliği, ticaret yolları ve küresel ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine değinmesi de bekleniyor.

Toplantıda, bölgedeki mevcut gelişmelerin güvenlik boşlukları yaratabileceğini ve bunların terör örgütleri tarafından istismar edilebileceğini ifade etmesi, uluslararası toplumun, çatışmaların önlenmesi ve gerilimin düşürülmesi yönünde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetmesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bu ülkeyi dağılma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini, ülkedeki kitlesel yerinden edilmelerin endişe verici olduğunu belirtmesi, bölgedeki son gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden uzaklaştırmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etmesi, Filistin'de yaşanan zulüm ve insani trajedinin tüm uluslararası platformlarda güçlü şekilde gündemde tutulmasının önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:47:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.