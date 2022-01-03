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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de basın mensuplarına açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de basın mensuplarına açıklama yaptı Açıklaması

03.01.2022 16:24
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de basın mensuplarına açıklama yaptı Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisinin, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolar ve nikah ücretlerinin 100 bin lira olmasına yönelik kararlarının, Bolu İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına yönelik, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler,...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisinin, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolar ve nikah ücretlerinin 100 bin lira olmasına yönelik kararlarının, Bolu İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulmasına yönelik, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim." dedi.

CHP Düzce İl Başkanlığının yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle kente gelen Özcan, İl Başkanı Semih Cemşit ve partililer tarafından karşılandı.

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Özcan, partililerle sohbet ettikten sonra toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bolu İdare Mahkemesinin, Bolu Belediye Meclisinin yabancı uyruklulara yönelik su ve nikah işlemleri tarifesine yönelik yürütmeyi durdurma kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özcan, "Bolu İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu. Bizim bu kararları almamızın sebebi ise misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar ülkelerine geldikleri gibi gönderilmelidir." diye konuştu.

Sığınmacıların Türkiye'de olmasını, "Büyük bir Amerikan emperyalist projesi" olarak değerlendiren Özcan, "Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim. Başka şekilde ve yollarla aynen mücadeleye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

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Tanju Özcan, Evlilik, dolar, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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