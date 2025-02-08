Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor

Geniş Video İzle

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını faciası hakkında açıklama yaptı. Yangınla ilgili savcılık dosyasının avukatların incelemesine açıldığını belirten Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u seslenerek; dosyada Bolu Belediyesi'ni suçlayan bir bilgi veya tanık bulunmadığını, tüm okların Turizm Bakanlığı'na işaret ettiğini ifade etti.

08.02.2025 20:38  Güncelleme: 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı'nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" açıklamasında bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grant Kartal Otel yangını faciası soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ADALET BAKANI TUNÇ'A SESLENDİ

Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı açıklamada "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili savcılık dosyası, 19 gün sonra avukatların incelemesine açılmış. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi'ni suçlamıyor. (Otel sahibi, otel çalışanları, bürokratlar, tanıklar) Yine dosyaya sunulan hiçbir bilgi, belge ve mevzuat hükmü de Bolu Belediyesi ve itfaiyesinin ihmali ve kusuru olduğuna dair tek bir hüküm içermiyor" dedi.

TURİZM BAKANLIĞI'NI SUÇLADI

Özcan açıklamasının devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı işaret ederek; "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar. Hani bu facianın sorumluları 'Ucu nereye giderse gitsin' ortaya çıkartılacaktı. Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı'nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın da olduğu 22 kişi tutuklandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı\'nı gösteriyor

Bolu Belediyesi, Bolu Belediyesi, Yılmaz Tunç, Tanju Özcan, Kartalkaya, Politika, Turizm, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Besir Beliktay:
    Bu adamın yüzü hala kızarmıyor dayısının oğlunu itfaiye müdürü yapmış belediye yapılan başvuruyu bakanlığa mahkemeye bildirmemiş hala konuşuyor 153 97 Yanıtla
  • mesut:
    Hükümet Derhal Seçim Kararı Alıp İSTİFA Etmelidir... 63 146 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    yalanına skyım 137 61 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    İnsanda vicdan kaybolursa şeytanlaşırmış. Bu adam neden bu kadar hırs küpü şimdi daha iyi anlıyorum. 126 47 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    peki o zaman dayıoglu nerede. 111 50 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Yavuz Hırsız Ev sahibini Bastırırmış 93 58 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Sen Süt den çıkmış Ak kaşıksın 92 56 Yanıtla
  • Oooo:
    Belediye çöp toplar temizlik vesair yapar. Adam koca oteli zabıtaylamı denetlesin! 12 101 Yanıtla
  • Alper006 :
    Tanju Özcan cevaplayabilir mi acaba yangın çıkan bölgede oluşabilecek yaşanabilecek bu ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşmamak adına bölgede itfaiye bulundurulması turizm Bakanlığı'nın insiyatifin demi yoksa Bolu beleyisenininmi insiyatifinde mi daha önceden tedbir alinmis olsa o bölgede itfaiye bulunsa bu yangın bu kadar büyür bu kadar kayıp yasanirmiy di. 80 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Eni sonunu ağzındaki baklayı çıkardın. 67 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.