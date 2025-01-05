Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" ifadelerini kullanmıştı. Özcan'ın bu sözlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. - BOLU