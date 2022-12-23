Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışılacak sözler: Belediyede torpilsiz kimse olmaz - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışılacak sözler: Belediyede torpilsiz kimse olmaz

23.12.2022 23:30

Katıldığı canlı yayında, "Belediye kadroları nasıl kuruluyor?" diye sorulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır" şeklinde yanıt verdi.

Sık sık yaptığı çıkılarla sosyal medyada gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Özcan, burada sorulan, "Belediye kadroları nasıl kuruluyor?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"BELEDİYEDE TORPİLSİZ KİMSE OLMAZ"

Özcan konuya ilişkin, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır. Torpil olmayan biri hiçbir belediyede başlayamaz" yanıtını verdi.

Tanju Özcan'ın açıklamalarının detayları şöyle: "Ekrem Bey'le ilgili en çok şikayeti bizim partililerden alıyorum, aslında karşı mahalleyle bir problemi yok. Adamlar Ekrem Bey'in kapısındaki başı kapalı kardeşimize takılmış asgari ücretle çalışan gariban bir kız ne istiyorsunuz?

"6'LI MASA ADAYINI ERKEN AÇIKLAMALI"

Cumhurbaşkanı adayı erken açıklanmalı, ABD'de 1 yıl önce açıklanıyor. Zaten 3,5 ayda yıpranacak adam 5 yıl boyunca bu Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yerine getirecek? Benim çizgim CHP'nin 6 okun 6'sına da sahip çıkan bir siyasi kimlik ama 6 okun 3'üne bile sahip çıkmayan bazıları CHP'den milletvekili oldu. Sezgin Tanrıkulu'nun o sözlerine asla katılmıyorum. Parti sözcümüze de sordum, mavi tiki gördüm ama dönüş yapmadı."

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Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışılacak sözler: Belediyede torpilsiz kimse olmaz - Son Dakika


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