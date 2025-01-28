Bolu Yangını İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili ortak kararla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik tekliflerinin muhalefet partilerince kabul edilmediğini bildirdi.

Usta, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Usta, olayla ilgili soruşturmanın devam etmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Hiçbir ayrıntı atlanmadan soruşturmanın süreceğini, suçluların bulunacağını ifade eden Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yangınla ilgili Araştırma Komisyonu kurulmasının gündeme geleceğini aktardı.

Usta, geçen hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzasıyla bu konuda bir Meclis Araştırması açılmasına yönelik önerge sunulduğunu hatırlattı.

Dün itibarıyla diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Usta, "Her siyasi partinin ayrı ayrı grup önerisi verilerek konunun siyasete malzeme edilmesine müsaade edilmemesini, komisyon kurulması için ortak öneri sunulmasını" önerdiklerini ifade etti.

Usta, "Araştırma Komisyonu kurulması için ortak öneri noktasındaki teklifimizi kabul etmediler. Bu konu siyaset üstü bir mevzu. Şimdi Genel Kurul açıldığında, grup önerileri başladığında, maalesef siyasi parti grupları kendi grup önerilerini verecek, sonra da 'Bizim grup önerimiz reddedildi.' denilerek, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor.' şeklinde algı kampanyasına başlayacaklar, kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"İstediğimiz sonucu alamadık"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, komisyonun kurulması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, Meclis Araştırma Komisyonunun kurulacağını bildirdi.

Usta, "Üzücü olan şu; Türkiye'nin bugün Meclisten beklediği siyaset üstü bir mevzuyu birlik ve beraberlik içerisinde kamuoyuyla paylaşmasını arzu ediyorduk. Konu zaten adli ve idari makamlarca araştırılıyor, soruşturuluyor. Kim suçluysa cezasını çeksin diyoruz. Bunu neden TBMM'de 6 siyasi parti grubunun bir araya gelerek, ortak bir grup önerisi sunacak noktada buluşamadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Maalesef bu, siyasi bir şov malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Biz bunlara müsaade etmemek için iki gündür ciddi çaba ve gayret gösterdik, iyi bir diyalog süreci yürüttük ama istediğimiz sonucu alamadık." diye konuştu.

TBMM tarihinde bugüne kadar benzer konularda ortak kararlarla araştırma komisyonları kurulduğunu anlatan Usta, "Bugün, bu ortak karara 'Ben de varım.' demeyen siyasi grupların varlığından haberiniz olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ortak bir karar alınamamasının Araştırma Komisyonu kurulmasına engel olmadığına işaret eden Usta, AK Parti'nin grup önerisiyle komisyon kurulmasını kabul edeceklerini belirtti.

Muhalefet partilerine çağrılarını tekrarlayan Usta, "Saat 15.00'ten önce bu siyaset üstü iradeyi gösterirlerse, biz yine açığız, biz yine ortak grup önerisini hazır tutuyoruz. Eğer kabul edilir, imzalanırsa, Meclisin ortak iradesiyle, Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması için, ortak kurulması için hala bir fırsat var. Bunu lütfen değerlendirelim. TBMM'ye yakışır tarzda ortak metnin çıkması için çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

"Ortak grup önerisi olarak sunalım"

Leyla Şahin Usta, diğer siyasi partilerle yeniden görüşeceklerini, ortak öneri teklifinin kabul edilmemesi halinde AK Parti ve MHP olarak Meclis Araştırma Komisyonunu kuracaklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, "gündemde ilk sıradaki muhalefet partisinin önerisine destek verilmesinin 'ortak karar' anlamına gelip gelmeyeceğini" sorması üzerine Usta, şunları kaydetti:

"TBMM'nin işleyiş usulü ve İçtüzüğü de var. Mesele, hangi grubun öneri vermesi değil. Biz iki gündür şunu söylüyoruz; 'Hiçbir parti grubunun ayrı grup önerisi olmadan ortak bir metinle, ortak grup önerisi şeklinde hazırlayalım, bunun altına ben de imza atacağım, diğer partiler de imza atacaklar ve ortak grup önerisi olarak sunalım.' Burada 'A' partisi, 'B' partisi meselesi değil. Onlar buna yanaşmıyorlar."