CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması Türk siyasetinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.
Seçim başarısızlığının ardından AK Parti'nin yeni hamlelerde bulunacağı Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini yeni isimlerle güçlendireceği ifade ediliyordu.
Önümüzdeki dönemde 15 belediye başkanı ve 3-4 milletvekilinin AK Parti'ye katılmayı planladığını söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden vekiller Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Bilal Bilici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk transferleri olacağını iddia etti.
13 Ağustos itibarıyla bu 3 vekilin AK Parti'ye katılmış olacaklarını belirten Saymaz, " Gelecek Partisi'yle de aralarında bir görüşme olduğunu anladım. Bu dalgada değilse bile diğer dalgada katılım olabilir"
Son Dakika › Politika › Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
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