Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek

Erdoğan\'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti\'den istifa eden 3 vekil AK Parti\'ye geçecek

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması AK Parti'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni isimler transfer edeceği konuşulurken, bu isimlerin İYİ Parti'den istifa eden vekiller Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Bilal Bilici olacağı iddia edildi.

09.08.2024 13:11
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CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması Türk siyasetinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

Seçim başarısızlığının ardından AK Parti'nin yeni hamlelerde bulunacağı Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini yeni isimlerle güçlendireceği ifade ediliyordu.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN 3 VEKİL TRANSFER LİSTESİNİN BAŞINDA

Önümüzdeki dönemde 15 belediye başkanı ve 3-4 milletvekilinin AK Parti'ye katılmayı planladığını söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, yakın zamanda İYİ Parti'den istifa eden vekiller Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz ve Bilal Bilici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk transferleri olacağını iddia etti.

"GELECEK PARTİSİ İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

13 Ağustos itibarıyla bu 3 vekilin AK Parti'ye katılmış olacaklarını belirten Saymaz, " Gelecek Partisi'yle de aralarında bir görüşme olduğunu anladım. Bu dalgada değilse bile diğer dalgada katılım olabilir"

Seyithan İzsiz, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ulaş Kepe: Bu saatten sonra messiyi de getirsen seni kimse kurtaramaz erken seçim gerekli ülke için.Şimdiye kadar vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Sal artık bizi sal 73 44 Yanıtla
  • Sedat alat: Transfer dönemi bitmedimi? 46 9 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik: Bizim oralarda böyle yapana Gözünü toprak doyursun derler 28 16 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Belediyeleri kaybeden iyi parti millet vekillerini de kaybetmeye mahkum. Bir bölümü MHP ye bir bölümü CHP ye geçer. Ve iyi parti tarihin tozlu raflarında kaybolur. 34 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT: İlk seçimde yolcusun...(emekli) 18 17 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ: yolun sonu göründü artik ne yapsa boş millet perişan kendileri para icindeler 21 13 Yanıtla
  • Aa: hani transfer ahlaksızlikti 22 8 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Mhp ve iyi parti bu çizgideki partiler genelde kullanışlıdır her zaman güce yanaşır millet bunların umurlarında olmaz umarım bu son seçimleri olur 14 7 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: görüşmeler güneş motelde mi yapıldı acaba 8 11 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Yavuz agıralioğlu parti kurmanı bekliyorum.artık bu bunlardan bıktım 6 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
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