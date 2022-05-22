Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor - Son Dakika
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Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor

22.05.2022 10:32

6'lı masa hakkında bomba başka bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 6'lı masadaki partilerden DEVA Partisi'nin Abdullah Gül'ü Babacan'dan sonra ikinci aday olarak düşündüğü ileri sürüldü.

Muhalefet partilerinin 2023 seçimlerine hangi adayla gireceği çok merak ediliyor. CHP'nin bir dönem Abdullah Gül'ü aday olarak düşündüğü iddiası parti tabanından tepki görürken, 6'lı masa hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

VALİLİKLE ALAN TARTIŞMASI YAŞADILAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ilk mitingini dün Antep'te yapan DEVA'da valilikle yaşanan alan tartışmasının il teşkilatını daha fazla motive ettiği ortak görüştü. İl yöneticileri, bu durumun hem kendilerini hem de üyelerini daha da şevkle çalışmaya sevk ettiğini söylüyorlardı. Miting öncesi de birinci gündem buydu.

İLK TERCİHLERİ ALİ BABACAN

Ancak parti kulislerinde konu dolaşıp yine cumhurbaşkanlığı adaylığına geldi. Bir il yöneticisi, bu konuda kişisel tercihinin doğal olarak Genel Başkan Ali Babacan olacağını söyledi.

ABDULLAH GÜL İSMİ TAMAMEN RAFA KALKMADI

Peki, olur da 'ikinci bir isim' konuşulması gerekirse? O zaman da artık pek de gündeme gelmeyen bir ismi söyledi: Abdullah Gül. Gül, DEVA'nın kuruluşunda beklenenin aksine mesafeli bir duruş sergilese de parti içinde tamamen gündem dışı kalmamış gibi görünüyor.

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Son Dakika Politika Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü 'İkinci aday' olarak düşünüyor - Son Dakika


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