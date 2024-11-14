Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar İHA alıyor - Son Dakika
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Politika

Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar İHA alıyor

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, Türkiye'den 6 Bayraktar İHA ve askeri destek için anlaştı.

14.11.2024 00:09
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Bayraktar insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bir daha asla 1992-1995 döneminde olduğu gibi hazırlıksız olmayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak dün Türkiye'de temaslarda bulunan Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Bosna Hersek'e dönüşünün ardından yerel basına açıklamalarda bulundu. Helez, "Türk Savunma Bakanını ziyaret ettim. Ziyaret oldukça verimli geçti ve birçok somut konuda anlaşmaya vardık. 60 pilotumuzun eğitimi konusunda anlaşma sağladık. Bu, benden sonra gelecek iki bakanın bu konuda endişelenmek zorunda kalmayacağı manasına geliyor. İlk pilotlar, bu ayın 17'sinde eğitime başlayacak. Göreve gelişimden önce bu hususta problemlerimiz vardı. Emekliliğe ayrılmak üzere olan birkaç pilotumuz kalmıştı. Bu sorunu çözdük" dedi.

Türk mevkidaşının kendisine "Hangi alanda yardım etmemizi istiyorsanız söyleyin" dediğini aktaran Helez, "Antidron sistemleri, savaş helikopterleri ve özel birliklerimizin eğitimi hakkında görüştük" dedi.

"Mürettebatın yok edilmesi neredeyse imkansız"

Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı askeri araç Kirpi'lerin sevkiyatına ilişkin imzaların da atıldığını ifade eden Helez, bu araçların Ukrayna'da belki de dünyanın en iyisi olduklarını kanıtladıklarını söyledi. Helez, "Mürettebatın yok edilmesi neredeyse imkansız. Bu araçlar, bu alandaki teknolojinin en zirve noktasını temsil ediyor" dedi.

"Türkiye, bize 6 adet Bayraktar tedarik etme konusunda istekli"

Türk mevkidaşı Güler ile 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve üç adet kontrol sisteminin Bosna Hersek'e sevkiyatına ilişkin olarak da görüştüklerini ifade eden Helez, "Prosedür ilerliyor. Bu konuyu Brüksel, yani NATO üzerinden müzakere ettik ve niyet mektubu gönderdik. Türkiye, bize altı adet Bayraktar tedarik etme konusunda istekli. Bayraktar TB3 zaten üretim aşamasında. Bu insansız hava araçları, Azerbaycan'da savaş alanında etkili olduklarını ortaya koydu. Silahlanma konusunda yavaş yavaş komşularımızla eş adımlar atar hale geliyoruz. Orada eğitim gören personellerimiz var ve ne mutlu ki Bosna Hersek'te de bazı bölgelerde drone geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknoloji dünyada çok ilerledi ama Bosna Hersek'te halen tabu" dedi.

Helez, "Şu söyleyeceklerim için halkımızdan özür diliyorum. Ama 1992-1995 yıllarında başımıza gelenlerden sonra, soykırımdan, yakmalardan, tecavüzlerden sonra birinin dronlara ve zırhlı taşıyıcılara neden ihtiyacımız olduğunu sorgulaması ancak bir aptalın yapabileceği bir şeydir. Bosna Hersek, tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Ancak bir daha asla 1992-1995 dönemindeki gibi hazırlıksız olmayacağız. Bunun bedelini çok ağır ödedik ve bir daha asla insan hayatıyla bedel ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar İHA alıyor - Son Dakika

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