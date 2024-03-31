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Bozbey: Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz - Son Dakika
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Politika

Bozbey: Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz

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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi sonuçlarında yüzde 28 açılan sandık olduğunu ve 2 bin 96 açılan sandıkla ilgili olarak yaklaşık olarak 15 puan önde olduklarını belirtti.

31.03.2024 21:44  Güncelleme: 22:00
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Bozbey: "Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz"

BURSA - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bizim aldığımız son veriler yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi sonuçlarında yüzde 28 açılan sandık var. 2 bin 96 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan önde görünüyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir açıklama daha yaparak, şu ana kadar açılan sandıklarda yüzde 15 puan önde olduklarını ifade etti. Bozbey, "Öncelikle yaklaşık 45 dakika önce oruçlarını açan vatandaşlarımızın oruçlarının kabul olmasını diliyorum. Çok önemli bir gündeyiz. Heyecanımız yüksek. Özellikle Bursa'ya hizmet etme aşkı ile çıktığımız yolda bugün gelinen noktada çok sevindirici haberlerle karşı karşıyayız. Özellikle bugün sandıklarda görev yapan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Seçimin güvenliğinde önemli rol alan emniyet mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Sahada olumsuzluklara karşı duyarlı davranan avukat arkadaşlarımızın tümüne teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursalı hemşehrilerim, bizim aldığımız son verilere göre yaklaşık olarak Büyükşehir Belediyesi sonuçlarında yüzde 28 açılan sandık var. 2 bin 96 açılan sandıkla ilgili biz yaklaşık olarak 15 puan önde görülüyoruz. Bu sonuçlar açıklandıkça daha iyi sonuçlar alacağız. İlçe belediye başkanlarımızın da 17 ilçemizde takipçisiyiz. 17 ilçe de bizim için önemli. Birçok ilçede öndeyiz. Onların sonuçlarını açıklamaya başlayacağız. Sadece ilçe başkanları değil meclis üyeleri sonuçlarını da geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bursa 17 ilçesi ile birlikte inanıyoruz ki birkaç saat sonra gülümseye başlayacak. Hemşehrilerimiz yarına gülümseyerek uyanacaklar. 1 saat sonra tekrar görüşmek üzere hoşçakalın."

Bozbey: Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozbey: Açılan yüzde 28 sandıkta 15 puan öndeyiz - Son Dakika

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