Bozbey: "Bu değişimin kahramanı sizlersiniz"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı'ndan yaptığı zafer konuşmasında, "Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Değişim mücadelemizde yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değişimin kahramanı sizsiniz" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye zaferi, Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey'in oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa'yı yüzde 47.72 oy oranıyla kazanan Bozbey, sonuçları takip ettiği seçim koordinasyon merkezinden ayrılarak Bursalılara seslenmek için Kent Meydanı'na gitti.
Bursalıların izdiham oluşturduğu alanda büyük bir coşku ve havai fişekler eşliğinde karşılanan Bozbey, seçim otobüsünden Bursalılara seslenerek zafer konuşması yaptı.
Kimseyi ayrıştırmayarak herkesin başkanı olduğunu vurgulayan Bozbey, kendisine oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Her birinize; sandık sorumlularımıza, avukatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il teşkilatımıza, bizleri bu yolculukta hiç bir zaman bırakmayan gönül dostlarına, Bursa dostlarına, Bursaspor sevdalılarına selam olsun. Bu değişimin kahramanı sizlersiniz. Gerçekten harika bir gündü. Şimdi artık görev zamanı. İlk önce çocuklarımızı gülümseteceğiz. Sonra da bu kenti hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.
Bozbey açıklamaların ardından halka beraber uzun süre çalan müzik eşliğinde çifte telli oynadı.
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Bursa'da yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Bozbey önde götürürken, AK Parti Adayı Alinur Aktaş ise oy oranında azalış olduğunu belirtti.
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