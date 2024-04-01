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Bozbey: 'Bu değişimin kahramanı sizlersiniz' - Son Dakika
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Politika

Bozbey: 'Bu değişimin kahramanı sizlersiniz'

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı'ndan yaptığı zafer konuşmasında, 'Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Değişim mücadelemizde yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değişimin kahramanı sizsiniz' dedi.

01.04.2024 03:38  Güncelleme: 03:54
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Bozbey: "Bu değişimin kahramanı sizlersiniz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey, Kent Meydanı'ndan yaptığı zafer konuşmasında, "Bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Değişim mücadelemizde yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu değişimin kahramanı sizsiniz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye zaferi, Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mustafa Bozbey'in oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa'yı yüzde 47.72 oy oranıyla kazanan Bozbey, sonuçları takip ettiği seçim koordinasyon merkezinden ayrılarak Bursalılara seslenmek için Kent Meydanı'na gitti.

Bursalıların izdiham oluşturduğu alanda büyük bir coşku ve havai fişekler eşliğinde karşılanan Bozbey, seçim otobüsünden Bursalılara seslenerek zafer konuşması yaptı.

Kimseyi ayrıştırmayarak herkesin başkanı olduğunu vurgulayan Bozbey, kendisine oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Her birinize; sandık sorumlularımıza, avukatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il teşkilatımıza, bizleri bu yolculukta hiç bir zaman bırakmayan gönül dostlarına, Bursa dostlarına, Bursaspor sevdalılarına selam olsun. Bu değişimin kahramanı sizlersiniz. Gerçekten harika bir gündü. Şimdi artık görev zamanı. İlk önce çocuklarımızı gülümseteceğiz. Sonra da bu kenti hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Bozbey açıklamaların ardından halka beraber uzun süre çalan müzik eşliğinde çifte telli oynadı.

Bozbey: \'Bu değişimin kahramanı sizlersiniz\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozbey: 'Bu değişimin kahramanı sizlersiniz' - Son Dakika

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