Bozbey: "BUTTİM esnaf sorunlarının çözümü de bizde"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve yönetim üyeleriyle birlikte kat malikleri ve esnafı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler çerçevesinde sürdürdüğü ziyaretlerine Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) ile devam etti. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bozbey'e Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da eşlik etti. Bursa'nın ulusal ticari hacmini yükseltmek üzere ulusal ve uluslararası pazarlarda çalışmalarını sürdüren BUTTİM için hem yönetim kurulu taleplerini dinleyen hem de ticari hareketliliği gözlemleyen Bozbey, esnafın taleplerini de dinledi.
"Hep geçici çözümler üretilmiş"
BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül'ün servis yoğunluğundan kaynaklı bölgenin trafik problemine dikkat çekmesi üzerine konuşan Bozbey, "Zamanında Bursaray'ın kollarından birisinin sanayi bölgesinin merkezine girmesi konusunda önerimiz olmuştu. Servis yoğunluğunu azaltıp insanları toplu taşımaya teşvik ederek trafik sorununun azaltıcı bir çözüm olarak. Bursa'nın ulaşım master planı yapılmadı. Hep geçiçi çözümler üretildi. İnşallah 31 Mart'tan sonra hayata geçireceğimiz projelerle bu sorunu ortadan kaldıracağız" dedi.
BUTTİM Başkanı Sadık Şengül'ün talepleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan Yunuseli'ne bağlanacak bir yol ve bölgenin yakınındaki derenin ıslah edilerek hem çevreye yayılan kötü kokuların giderilmesi hem de BUTTİM çalışanları için yürüyüş yolu yapılması gibi konular yer aldı.
"31 Mart'tan sonra BUTTİM için işe koyulacağız"
Yönetim Kurulu ile beraber dükkanları tek tek gezerek kat maliklerini ve BUTTİM esnafını ziyaret eden Bozbey, "Burada bin 800'e yakın esnafımız yer alıyor. Sorunları Sadık başkanımızdan öğrendik. Çözümleri de bizde. 31 Mart'tan sonra hemen tüm esnafımızı yeniden ziyaret edip bu bölgede var olan sorunlar için BUTTİM'e geleceğiz. Yapacağımız planlama ile girişimlerindeki hemen başlayacağız" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bozbey: 'BUTTİM esnaf sorunlarının çözümü de bizde' - Son Dakika
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