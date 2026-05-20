Bozbey\'e Ziyaret: Otoriterlik Eleştirisi

20.05.2026 12:50
CHP'li Ulaş Karasu, tutuklu Bozbey'i ziyaret etti, yargılamaların tutuksuz devam etmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Karasu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Bozbey'i ziyaret etmek için merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karasu, Mustafa Bozbey'in yıllardır Bursa halkına hizmet ettiğini söyledi.

Belediye başkanları hakkındaki yargılamalarda mahkeme süreçlerinin tutuksuz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirten Karasu, "Eğer bir ceza varsa cezaevi onun son şartıdır, son koşuludur ama iddianameler ortada olmadan, suçlamalar ortada olmadan, vatandaşın seçmiş olduğu belediye başkanlarını cezaevinde tutmak, onları ailelerinden, vatandaşlarımızdan ayrı tutmak, resmen bir otoriterliktir." diye konuştu.

Karasu, çok sayıda CHP'li belediye başkanının cezaevinde olduğunu dile getirdi. Mustafa Bozbey ile ilgili iddianamenin henüz hazırlanmadığını anlatan Karasu, "Yani siz iddianame olmadan, hangi suçlarla bu insanları cezaevinde tutuyorsunuz, niçin cezaevinde tutuyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

