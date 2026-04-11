Bozdağ: Erdoğan Siirt'te Yenilenen Seçimle Seçildi
Bozdağ: Erdoğan Siirt'te Yenilenen Seçimle Seçildi

11.04.2026 12:17
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ara seçiminde değil milletvekili seçiminin yeniden yapılması, tekrarlanması sonucunda Siirt milletvekili seçilmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği 2002-2003 Siirt seçimlerini 'ara seçim' olarak nitelemesine ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletvekili ara seçiminde değil, tekrarlanması sonucunda Siirt milletvekili seçilmiştir"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı gereği yenilenen seçimde Siirt Milletvekili seçildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili ara seçiminde değil milletvekili seçiminin yeniden yapılması, tekrarlanması sonucunda Siirt milletvekili seçilmiştir. Çünkü; Ak Parti'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (2 Aralık 2002 tarihinde, Karar No: 978); 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde Siirt ilinde yapılan seçimin iptaline, 3 Kasım 2002 tarihinde Siirt ilinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi sonucu milletvekillerine ait milletvekili tutanaklarının iptaline, Siirt ili seçim çevresinde milletvekili seçiminin yeniden yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı gereği yenilenen tekrarlanan seçimde Siirt milletvekili seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Milletvekili seçimine 'ara seçim' demek gerçeği tekzip etmez"

Bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin iptali ve yenilenmesinin kararını Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiğini aktaran Bozdağ, "Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu Kararı sonucu bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin yenilenmesi tekrarlanması ile ara seçim aynı şey değildir, birbirinden tamamen farklıdır. Ayrıca bir il veya seçim çevresindeki milletvekili seçiminin iptali ve yenilenmesi, tekrarlanması kararını Yüksek Seçim Kurulu verir, ara seçim kararını ise Meclis Genel Kurulu verir (Anayasa, 78). Açık ve tartışmasız bu anayasal gerçekliğe ve Yüksek Seçim Kurulu kararına rağmen Siirt'te yenilenen tekrarlanan milletvekili seçimine 'ara seçim' demek; gerçeği tekzip etmez, sadece iddia sahiplerini tekzip eder" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

