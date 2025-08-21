Bozdoğan Belediyesi\'nde Başkan Yardımcısı Değişimi

Bozdoğan Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde değişim yaşandı. Yaklaşık 18 aydır Bozdoğan Belediye Başkan Yardımcılığını üstlenen Savaş Mammacı, görevini İsmail Öztaban'a devretti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, görev süresi boyunca özveriyle çalışan Savaş Mammacı'ya teşekkür ederek, "Kendisiyle uyum içinde çalıştık, Bozdoğan'a değerli katkılar sundu. Emekleri için kendisine teşekkür ederim" dedi.

Yeni başkan yardımcısı İsmail Öztaban'a da başarı dileklerinde bulunan Başkan Özel, "Bu bir bayrak değişimidir. İsmail Öztaban'ın da aynı azim ve kararlılıkla Bozdoğan'a hizmet edeceğine inanıyor yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerinikullandı. - AYDIN