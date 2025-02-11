Bozgeyik: "Gaziantep bir mücadele abidesidir"

Politika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in Gazilik unvanının verilişinin yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in Gazilik unvanının verilişinin yıldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Milletvekili Bozgeyik, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra "Gazi" unvanının verilmesinin nasıl ki bağımsızlık mücadelesinin en büyük nişanesi olduysa, Antep'e verilen Gazilik unvanının da kahramanlık ve direniş ruhunun tescili olduğunu söyledi. Bozgeyik, "Tıpkı çatısı altında milletimizi temsil ettiğimiz bu Gazi Meclisimiz gibi, Gaziantep de direnişin, mücadelenin ve zaferin simgesidir" dedi.

"Gazi meclis ve Gaziantep aynı kaderi paylaşıyor"

Gazi Meclis ile Gaziantep'in ortak bir kaderi paylaştığını belirten Bozgeyik, konuşmasında, "Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde bombalar altında dahi milli iradeyi korumuş, milletimizin bağımsızlık ruhunun sarsılmaz bir ifadesi olmuştur. İşte 1921'de Gaziantep'e verilen Gazilik unvanı da benzer bir kahramanlık destanının sonucudur. O gün Şahinbey'i, Şehitkamil'i Karayılan'ı Yirik Fatma'sı ile top yekün bir millet olarak vatanı için direnen Antep halkı, bugün de milli iradeye sahip çıkmaya devam etmektedir. Gaziantep'in bu mücadeleci ruhu sürekli bir başarıya dönüşmüş durumdadır. Ecdadımızın Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği bu direniş ruhu, bu şehrin karakterine dönüşmüştür. Bugün Gaziantep, sanayisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, sanatıyla ve spordaki başarılarıyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Dünya mutfağında adından söz ettiren lezzetleri, sanayideki üretim gücü, genç nüfusunun dinamizmi ve kültürel zenginliğiyle Gaziantep, Türkiye'nin parlayan yıldızıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin öncü şehriyiz"

Gaziantep modelinin Gaziantep'i yalnızca sanayisi ve ekonomisiyle değil, kültürel ve sosyal yapısıyla da Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri haline getirdiğini söyleyen Bozgeyik, "Gazi Meclisimizin oy birliği ile aldığı karar neticesinde Gaziantep'e verilen bu unvan, aynı zamanda bu şehrin birleştirici rolüne de işaret etmektedir. Gaziantep, farklı görüşleri, farklı sektörleri ve farklı insanları bir araya getirerek ortak bir hedef doğrultusunda çalışmayı başaran bir şehirdir. İşte bu anlayışın en somut örneklerinden biri "Gaziantep Modeli"dir. Siyaset, bürokrasi, ekonomi ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan uyum ve koordinasyon, Gaziantep'i yalnızca sanayisi ve ekonomisiyle değil, kültürel ve sosyal yapısıyla da Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri haline getirmiştir" şeklinde konuştu.

"Türkiye yüzyılına en güçlü katkıyı yapacağız"

Türkiye yüzyılına en güçlü katkıyı yapacaklarını aktaran Bozgeyik, "Bugün, Gaziantep'in ruhu, AK Parti'nin hizmet ruhuyla birleşerek Türkiye Yüzyılı'na en güçlü şekilde hizmet etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Gaziantep sadece bir şehir değil, bir ruhtur, bir mücadele abidesidir." AK Parti hükümetleri, her dönemde Gazi Şehrimizin yanında olmuş, kalkınma projeleriyle bu şehri desteklemiş ve desteklemeye devam edecektir. Bizler de bu inanç ve azimle Gaziantep'in kalkınması, refahı ve geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep'in Gazilik unvanını alışının 104. yıl dönümünü kutluyor, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gaziantep, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadele ruhunu koruyacak, Türkiye Yüzyılı'na en güçlü katkıyı sunacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP