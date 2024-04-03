Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik 3. kez göreve başladı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 3'üncü için mazbatasını bugün Çardak Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen Mazbata Alım Töreni ile alarak görevine devam etti. Başkan Çelik yaptığı açıklamada, "Bozkurtla birlikte güzelleşmeye devam edeceğiz" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aldığı yüzde 34,11'lik oy oranı ile yeniden başkan seçildi. 3'üncü kez başkanlığa seçilen Başkan Çelik, Çardak İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Başkan Çelik'in mazbata törenine Örgütlerde Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Aydın, Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kerem Can Terzi ve CHP Denizli İl Yöneticisi Coşkun Sarıca, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

'Bozkurt'la güzelleşmeye devam edeceğiz'

İlk günkü heyecanla devam ettiklerini belirten Çelik, "Tabi ki devir teslimimiz yoktu. bu 3.dönemimiz. Şu anda Denizli'nin kıdemli belediye başkanı oldum. Artık ustalık dönemindeyiz. Yeni dönemde de büyük işlere imza atacağız. Bozkurt'u Denizli'nin en güzel ilçesi yapacağız. Bozkurtlular hizmete doyacak. Şimdi mazbatamızı aldık. Arkadaşlarımızla ilk toplantımızı yaptık. Şimdi meclis üyesi arkadaşlarımızla ilk toplantımızı yapacağız. Mutluluğumuz heyecanımız biraz daha fazla. Biz bismillah dedik başladık. Bozkurt için yapacak çok şeyimiz var. Bozkurtla güzelleşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ