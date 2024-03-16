Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

Bozkurt Belediyesi, hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. İlçede geleneksel iftar sofrası bu defa Çambaşı Mahallesi'nde kuruldu.
Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazanın her bir günü farklı bir mahallede iftar etkinliği düzenlenen Bozkurt'ta bu kez Çambaşı Mahallesi'nde iftar sofrası kuruldu. Ramazan bereketinin her gün farklı bir mahallede bölüşüldüğü Bozkurt'ta Çambaşı Mahalleli vatandaşlar birlikte orucunu açtı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik iftar öncesi mahalle halkı ile bir araya gelip hal hatır sorarak vatandaşlarının yanında oluyor. Çambaşı Mahalle sakinleri ile birlikte iftarını yapan Başkan Çelik, "Birlikte güzeliz" mesajı verdi.
"İftar soframız huzurun ve bereketin adı oldu"
Toplu iftar etkinliği ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Çelik, "Çambaşı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir aradaydık. Hayırseverlerimizin katkıları ile kurulan iftar soframız huzurun ve bereketin adı oldu adeta. Çambaşı'nda birlikte güzeliz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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