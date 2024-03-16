Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu

Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çambaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.

16.03.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt Belediyesi, hemşehrilerini aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. İlçede geleneksel iftar sofrası bu defa Çambaşı Mahallesi'nde kuruldu.

Bozkurt Belediyesi, Ramazan ayında gelenekselleşen iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazanın her bir günü farklı bir mahallede iftar etkinliği düzenlenen Bozkurt'ta bu kez Çambaşı Mahallesi'nde iftar sofrası kuruldu. Ramazan bereketinin her gün farklı bir mahallede bölüşüldüğü Bozkurt'ta Çambaşı Mahalleli vatandaşlar birlikte orucunu açtı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik iftar öncesi mahalle halkı ile bir araya gelip hal hatır sorarak vatandaşlarının yanında oluyor. Çambaşı Mahalle sakinleri ile birlikte iftarını yapan Başkan Çelik, "Birlikte güzeliz" mesajı verdi.

"İftar soframız huzurun ve bereketin adı oldu"

Toplu iftar etkinliği ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Çelik, "Çambaşı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir aradaydık. Hayırseverlerimizin katkıları ile kurulan iftar soframız huzurun ve bereketin adı oldu adeta. Çambaşı'nda birlikte güzeliz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bozkurt, İftar, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:09 İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
14:39 Eşinin ölümünde cinayetten yargılanan kadın ve kızı ile sevgilisine beraat Eşinin ölümünde cinayetten yargılanan kadın ve kızı ile sevgilisine beraat
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 18:27:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bozkurt Belediyesi Çambaşı Mahallesi'nde İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement