Bilecik 'in Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu , SMMMO Anadolu Odaları Platformu'nun Bilecik'te düzenlenen toplantısına katıldı. Bilecik Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Karasu'nun yanı sıra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve il müdürleri de katıldı. Konuşmaların ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına Başkan Yardımcısı Karasu'ya Bilecik SMMMO Başkanı Ertuğrul Açıkgöz tarafından plaket takdim edilerek, odaya verdikleri destek ve ilgi için teşekkür edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ali Karasu, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi - Son Dakika

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