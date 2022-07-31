Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi - Son Dakika
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Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi

31.07.2022 12:45
Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Anadolu Odaları Platformu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Anadolu Odaları Platformu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, SMMMO Anadolu Odaları Platformu'nun Bilecik'te düzenlenen toplantısına katıldı. Bilecik Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Karasu'nun yanı sıra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve il müdürleri de katıldı. Konuşmaların ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına Başkan Yardımcısı Karasu'ya Bilecik SMMMO Başkanı Ertuğrul Açıkgöz tarafından plaket takdim edilerek, odaya verdikleri destek ve ilgi için teşekkür edildi. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ali Karasu, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Bakkalcıoğlu'na SMMMO Anadolu Odaları Platformu'ndan teşekkür plaketi - Son Dakika
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