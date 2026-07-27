Brezilya, Arjantin'e Protesto Notası Verdi - Son Dakika
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Brezilya, Arjantin'e Protesto Notası Verdi

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Arjantin Başkanı Milei, Lula için 'hırsız' deyince Brezilya büyükelçisini geri çağırdı.

Brezilya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Brezilya'nın mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva için "hırsız" ve "hükümlü" ifadelerini kullanmasının ardından Arjantin'deki büyükelçisini geri çağırarak protesto notası verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geçtiğimiz Cumartesi günü Brezilyalı sağcı Devlet Başkanı Adayı Flavio Bolsonaro'nun Ekim'de yapılacak seçimlerdeki adaylığının resmen açıklandığı mitinge katıldı. Milei, Sao Paulo'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Brezilya'nın mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın adını kullanmasa da Brezilyalı mevkidaşının yolsuzluk suçlamaları iptal edilmeden ve 2022'de başkanlık seçimini kazanmadan önce Lula'nın hapiste geçirdiği zamana atıfta bulunarak "hırsız" ve "hükümlü" ifadelerini kullandı.

Milei'nin bu ifadelerinin ardından harekete geçen Brezilya, Arjantin'deki büyükelçisini geri çağırarak protesto notası verdi.

Milei, Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'ya destek veriyor. Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerini Lula'ya kaybettikten sonra iktidarda kalmayı amaçlayan bir darbe planlamak suçundan 27 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsinde olan ve seçimlere katılması yasaklanan Bolsonaro, sağcı Liberal Parti'sinin başkan adayı olarak oğlu Flvio'yu destekledi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Brezilya, Arjantin, Politika, Lula, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya, Arjantin'e Protesto Notası Verdi - Son Dakika

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