Brezilya İstihbarat Teşkilatı\'nda Casusluk Skandalı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Carlos'un da adının karıştığı yasa dışı casusluk iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde Brezilya İstihbarat Teşkilatı (Abin) Başkan Yardımcısı Alessandro Moretti ve 4 daire başkanını görevden aldı.
Brezilya İstihbarat Teşkilatı'nda bir grubun eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde muhalif yargıç ve adli makamları yasa dışı dinlediğine ilişkin casusluk skandalı netleşiyor. Yüksek Mahkeme'nin eski devlet başkanını eleştiren üst düzey siyasilerin ve adli makamların Abin tarafından dinlendiği suçlamalarına dair belgeleri kamu ile paylaşmasının ardından perşembe günü patlak veren casusluk skandalında Abin Başkan Yardımcısı Alessandro Moretti, aynı zamanda Bolsonaro'nun partisinde eski bir siyasetçi olan eski Abin patronu Alexandre Ramagem'e bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Bolsonaro'nun başkanlığı sırasında aralarında 3 Yüksek Mahkeme yargıcı ve Brezilya Temsilciler Meclisi Başbakanının da bulunduğu yüzlerce politikacı ve kamuya mal olmuş kişinin Abin tarafından FirstMile isimli İsrail yazılımını kullanarak yasa dışı olarak dinlendiği ve elde edilen istihbarat bilgilerinin Bolsonaro'ya iletildiği kaydediliyor.
Abin'den 5 isim kovuldu
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Carlos'un da adının karıştığı yasa dışı casusluk iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde Abin Başkan Yardımcısı Alessandro Moretti ve 4 daire başkanını görevden aldı.
Evlere baskın
Soruşturma çerçevesinde Ramagem ve Carlos Bolsonaro'nun evinde arama yapıldı. Arama izni veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, polisin Bolsonaro'nun oğlu Carlos'u yasa dışı dinleme emrini verdiğinden şüphelenilen "siyasi çekirdeğin" bir parçası olduğunu söyledi.
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