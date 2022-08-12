Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü - Son Dakika
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Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü

12.08.2022 12:03
Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, ülkenin seçim sistemini eleştiren ve Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğinden endişe edilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı binlerce kişi sokaklara dökülerek demokrasi çağrısında bulundu.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, ülkenin seçim sistemini eleştiren ve Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğinden endişe edilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı binlerce kişi sokaklara dökülerek demokrasi çağrısında bulundu.

Brezilya'da Ekim ayında yapılacak seçimler öncesi eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek artarken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü. Ülkenin seçim sistemini eleştiren Bolsonaro'nun Ekim ayında yapılacak seçimin sonuçlarını kabul etmeyeceğine yönelik endişe duyan sendikalar, öğrenci grupları, akademisyenler ve diğer kesimlerden binlerce kişi Sao Paulo'da gerçekleştirdikleri protestoda "demokrasi" çağrısında bulundu. Sao Paulo Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplanan grup da ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu belirterek ülkenin seçim sisteminin savunulduğu bir bildiriyi okudu. Fakülte binasının ana girişinin yanında bulunan temsili elektronik oylama makinesinde "Oylara saygı duyun" sloganı yer aldı. Eski Adalet Bakanı Jose Carlos Dias, "Bir darbe riski altındayız, bu nedenle sivil toplum demokrasiyi garanti altına almak için ayağa kalkmalı ve buna karşı savaşmalı" dedi. Protestoculardan 43 yaşındaki Silveira ise, "Buradayız çünkü hiçbir şey yapmamak daha riskli. Bolsonaro seçimden önce büyük bir antidemokratik öneride bulundu ve görünüşe göre ordu da onun tarafında. Onlara çoğunluk olduğumuzu ve demokrasi arayışımızın kazanacağını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Bolsonaro ne demişti?

Anketlerde Lula da Silva'nın gerisinde kalan Devlet Başkanı Bolsonaro, elektronik oylama sistemini ve seçimleri denetleyen Yüksek Mahkeme üyelerini eleştirmişti. Ordunun seçim denetimine dahil edilmesi gerektiğini belirten ve seçim sonuçlarını reddetmek için zemin hazırlamasından endişe duyulan Bolsonaro, bazı üst düzey yetkililerin kendisine karşı çalıştığını iddia etmişti. - BRASILIA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sao Paulo, Brezilya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya'da Bolsonaro karşıtları sokaklara döküldü - Son Dakika

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