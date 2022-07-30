Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2) - Son Dakika
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Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2)

30.07.2022 15:37
Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2)

BU DÜZENİ BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk ilçesi Atatürk Meydanı'nda partililerle buluştu.

BU DÜZENİ BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk ilçesi Atatürk Meydanı'nda partililerle buluştu. Burada konuşan Akşener, "Bana Kayseri'de birisi dedi ki, 'Abla ben büyükbaş hayvanlarıma oruç tutmayı öğretiyorum'. Yani anlamı ne biliyor musun? Az yem veriyorum, hayvanı açlığa alıştırıyorum demek. Espri yaptı ağlayarak. Süt üreticisi ağlayarak ineğini kesime götürüyor. Böylesine acımasız bir dünyada, böyle bir acımasız ruh hali içinde yönetenlerin bu ülkede 1 dakika dahi durması mümkün olamaz. Senin çocuğun işsizken, senin çocuğun atanamamışken 92 puan, 88 puan, 86 puan alıp atanamamışken; 58 puanlık çocuklar atanıyorsa, AK Parti'li, ayıları, dayıları var diye atanıyorlarsa böyle bir şey olamaz. Buna karşılık senin çocuğun evde mutsuz şekilde oturup, sen ağlama isteğini içine döküyorsan gözyaşlarını böyle bir dünya olmaz, olamaz. 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanlar var olup da yan gelip yatıyorsa bu bir harami düzendir. Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Sizden tek bir isteğim var. Ben bütün siyasetçileri buraya getirmenizi istiyorum. Benim gibi karşınızda resmi tazim durmalarını sağlamanızı istiyorum. Siz milletsiniz. Siz Türk milletisiniz. Siz seçmensiniz. Siyasetçi vekildir. Vekil aslının önüne geçemez" dedi.Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu.


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Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Temmuz 2022
Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok (2) - Son Dakika
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