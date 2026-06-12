Buca'da Hüseyin Benzer Başkan Vekili Seçildi

İZMİR'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. Buca Belediye Başkan Vekili, CHP'nin adayı Hüseyin Benzer oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, suç örgütü kurmak ve belediyeyi zarara uğratmak iddiasıyla gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42'si tutuklandı.

43 MECLİS ÜYESİ OY KULLANDI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nın 7 Haziran 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldı. Duman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Buca Belediye Meclisi, Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanarak belediye başkan vekili seçti. Seçimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri ve partililer takip etti. Seçimde CHP'nin adayı Hüseyin Benzer, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Veli Balyemez oldu.

Gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçimin birinci turunda 25'i CHP'li, 18'i Cumhur İttifakı meclis üyelerinin olmak üzere toplamda 43 oy kullanıldı. Oyların 17'sini CHP adayı Hüseyin Benzer, 12'sini Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez alırken 14 oy geçersiz sayıldı. İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi.

43 oyun kullanıldığı ikinci turda oyların tamamı geçerli sayıldı. CHP adayı Hüseyin Benzer 25, Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez 18 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk şartı yine sağlanamadığı için üçüncü tur yapıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA HÜSEYİN BENZER SEÇİLDİ

Üçüncü turda da 43 oy kullanıldı. Tamamı geçerli olan oyların 25'i Benzer'e, 17'si Balyemez'e verildi. Seçimin üçüncü turunda CHP adayı Hüseyin Benzer, 25 oyla 'Belediye Başkan Vekili' seçildi.

Seçim sonrası konuşan Benzer, "Başkanımızın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasından dolayı bir seçim yaptık. İçimiz buruk. Başkanımızın da burada olması gerekirdi. En kısa zamanda aramıza döneceğini düşünüyorum. Biz onun emanetini çok çalışarak ve iyi şeyler yaparak gözümüz gibi koruyacağız. Kendisini en kısa zamanda aramızda göreceğimize ve bu kürsüye döneceğine inanıyoruz. Adaletin yerini bulacağını ve başkanımızın geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,