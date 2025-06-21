Buca'da İşçi Eylemi: AK Parti'den Eleştiri

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, maaşlarını düzenli alamadıkları için işçilerin eylem yaptığı Buca Belediyesinin yönetimini eleştirdi.

Sağır, yaptığı açıklamada belediyenin kaynaklarının yanlış uygulamalarla tüketildiği savundu.

İlçede yönetim krizi yaşandığını belirten Sağır, şunları kaydetti:

"Sürekli vatandaşımıza 'Bizden SGK ve vergi borçlarını tahsil ediyorlar' diyorsunuz. Siz vatandaştan emlak vergisi almıyor musunuz? Türkiye'nin en pahalı suyunu vatandaşımıza ödetmiyor musunuz? Personel SGK primlerini ödeme muafiyetiniz mi var? Yasal olmayan işlerin, yıllardır süren suistimalin sonucunu bu şekilde açıklamak iflasınızın en net göstergesidir. Ülkemizin en güzide şehrinin en büyük ilçesi olan Buca'da aylardır çöp dağları konuşuluyor. 16 yıldır CHP ile yönetilen Buca Belediyesi çözüm üretemeyecek durumda ve iflas etmiştir."

Buca Belediyesi işçileri, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapmıştı.