Bulancak Belediyesi, Değerli Arazisini İhaleye Çıkarıyor - Son Dakika
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Politika

Bulancak Belediyesi, Değerli Arazisini İhaleye Çıkarıyor

Bulancak Belediyesi, Değerli Arazisini İhaleye Çıkarıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçmiş sigorta borçları nedeniyle SGK'ya devredilen en değerli arazi, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç tarafından yeniden kazandırılması için ihaleye çıkarıldı. Başkan Sıbıç, bu adımı atarak Bulancak halkını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

18.11.2024 18:51  Güncelleme: 18:56
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Giresun'un Bulancak ilçesinde geçmiş dönem sigorta borçları nedeniyle eski belediye yönetimi tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) verilen ilçenin en değerli arazisi ihaleye çıkarıldı. Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, arsayı yeniden Bulancak halkına kazandırmak için ihaleye girdiklerini söyledi.

Bulancak ilçesinde geçmiş dönem sigorta borçları nedeniyle eski belediye yönetimi tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) verilen ilçenin en değerli arazisi

ihaleye çıkarıldı. 31 Mart tarihinde göreve gelen Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin en değerli yeri için belediye iştiraki olan Bulancak Beton şirketiyle ihaleye girdiklerini ve arsayı yeniden Bulancak halkına kazandırmak istediklerini söyledi. Bulancak halkının malı olan araziyi yeniden onların adına kullanabilmek için ihaleye girdiklerini belirten Başkan Sıbıç, "Biz göreve gelmemizin ardından ilçemizin gelişimi ve hakları için mücadele ediyoruz. Daha önce ilçemizin olan bu yeri yeniden insanlarımızın kullanımına sunabilmek için belediye bünyemize katmak istiyoruz. Bulancak halkı arkamda durduğu müddetçe halkımıza ait olan bu alanı yeniden belediyemizin mülkü yapacağım. Yeter ki Bulancak halkı arkamda dursun" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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