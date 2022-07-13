Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı

Son dönemlerde hükümete yönelik sert eleştirileri ile adından söz ettiren Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurdu.

"SÖZ MİLLETİNDİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Biber, "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti'ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" ifadelerine yer verdi.

Arınç ve yeğeni Ezgi Akgun Biber;