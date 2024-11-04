Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir

Bülent Arınç\'tan \'Öcalan\' çıkışı: Genel af yerinde olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan Meclis'te konuşsun' çağrısı sonrası tartışmalar sürerken, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Arınç, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın genel af ile serbest bırakılabileceğini ve bu durumun yerinde olabileceğini ifade etti.

04.11.2024 15:16
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çağrısının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç'tan oldukça konuşulacak bir çıkış geldi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın genel af ile İmralı'dan çıkabileceğini ve genel affın yerinde olabileceğini savunan Arınç, "Genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN ÇIKMASI İÇİN GENEL AF YERİNDE OLUR"

T24'ten Gazeteci Cansu Çamlıbel'e konuşan Arınç, "Bu insan neden Meclis'e gelecek? Dışarıya çıkma imkânı varsa gitsin bir lüks otelde veya bir küçük toplantı yerinde yapsın bunu. İçişleri Bakanlığı ona bir yer de tahsis edebilir. Orada ne söyleyecekse söylesin" dedi.

Öcalan'ın Meclis'e gelmesini katiyen mümkün görmediğini dile getiren Arınç, "Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis, bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli" diye konuştu.

"UMUT HAKKI BENİM ÇOK BEĞENDİĞİM BİR KARARDIR"

Arınç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sınırları çizilirse, o sınırların içerisinde müebbet hapse mahkûm olanların da cezası 20 yıla indirilebilir. Veyahut da işte 25 yıldan sonra bir 'Umut hakkı' tanınacaksa… 'Umut hakkı' konuşulacaksa ben başta şunu umut ederim; demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bundan sonra uygulanacak. Bu umut hakkını tanıyan AİHM kararı yıllarca evvel çıktı. Ve benim çok da beğendiğim bir karardır. "Bir insan ilelebet içeride kalacağını düşünmemeli. İyi hal de varsa, şu yıldan sonra artık çıkabileceğini ümit etmeli" diyor. İnsan haklarına uygun bir şey bu. Ama biz bunu kabul etmemişti"

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Bülent Arınç, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan 'Öcalan' çıkışı: Genel af yerinde olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Koltuklar sallanıyor yazık nasıl af sızın oglunuz şehıt düşse vene aynı düşünebilirmisin 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Git emekli ol her gün seni görmek zorunda mıyız 0 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bencede içeriden çıkarılmalı Apo ve Akp nin basina getirilmeli sizin kadar zarar veremezdi Ulkeye 0 0 Yanıtla
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