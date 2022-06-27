Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı

27.06.2022 19:27

Bulgaristan'da güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından yeni kabine görüşmeleri başladı.

Bulgaristan'da güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından yeni kabine görüşmeleri başladı.

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü. Petkov'un istifa dilekçesini bugün resmi olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sunmasının ardından yeni kabine için arayışa geçildi. Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Mustafa Karadayı ile görüşen Rumen Radev, partinin seçmenlerine yakın olduğunu belirtti. HÖH lideri Mustafa Karadayı, bunca siyasi kriz varken muhalefet ve iktidar partilerinin diyalog içinde olmaları gerektiğini kaydederek, yeniden seçime gidilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Karadayı, parlamentodaki mevcut siyasi parti dağılımına göre istikrarlı bir kabinenin kurulamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Radev ise, "Artan fiyatlar, devam eden savaş nedeniyle seçmenin endişelerini biliyorsunuz. Bu problemler tek bir siyasi güç tarafından çözülemez. Bulgaristan halkının çıkarı için alınan kararlarda siyasi liderlerin rolünün ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanının siyasi partilerle görüşmelerini tamamladıktan sonra parlamentoda en çok sandalyeye sahip Değişime Devam Partisi'ne (PP) hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Partinin görevi iade etmesi ya da hükümeti kuramaması halinde cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini sandalye sayısına göre ikinci parti olan GERB'e vermesi bekleniyor.

Seçim yasasına göre parlamentoda en çok milletvekiline sahip ilk iki parti kabineyi oluşturamazsa Cumhurbaşkanı Radev mecliste grubu bulunan kendi seçtiği üçüncü bir partiye hükümeti kurma görevi verebilir.

(Nahit Doğu/İHA)

YORUMLAR
500
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne kadar sürer? Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne kadar sürer?
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 02:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da yeni kabine arayışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement