Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık

24.06.2022 17:39
Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık

Bulgaristan, komşusu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik müzakere sürecini engelleyen vetoyu bazı koşullar ortaya koyarak kaldırdı.

Bulgaristan, komşusu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yönelik müzakere sürecini engelleyen vetoyu bazı koşullar ortaya koyarak kaldırdı.

Bulgaristan'da parlamentoda Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını engelleyen veto kararı oylandı. Milletvekillerinin 170'i vetonun kaldırılmasına "evet" oyu verirken, 36'sı "hayır" oyu kullandı. 21 milletvekili ise çekimser kaldı. Ancak vetonun kaldırılmasına yönelik bazı şartlar konuldu. Şartlardan en önemlisi 2017 yılında Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında imzalanan dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasına uyulması. Diğer bir şart ise Kuzey Makedonya'daki Bulgar azınlığın diğer topluluklarla eşit bir şekilde Kuzey Makedonya Anayasası'nda yer alarak haklarının garanti altına alınması oldu. Ayrıca Bulgaristan, Makedonca dilini Bulgarca'dan farklı bir dil olarak kabul etmeyecek ve AB'ye üyelik müzakereleri boyunca iyi komşuluk ilişkileri korunacak.

"Tarihi karar"

Başbakan Kiril Petkov, parlamentodaki oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine yönelik müzakerelere yeşil ışık yakan kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Petkov, Batı Balkanların entegrasyonunun AB'nin stratejik çıkarları arasında yer aldığını vurguladı. Demokratik Bulgaristan Partisi Eş Başkanı Hristo Ivanov ise, "Nihayetinde Batı Balkanlar, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılım perspektifi alması bizim çıkarımızadır. Doğru olanı yapıyoruz. Baskı için en güçlü araç, müzakere sürecinin kendisidir" dedi. Ivanov, Bulgaristan'ın müzakereler sırasında çıkarlarını daha iyi savunabileceğini vurguladı.

Batı Balkan ülkeleri üyelik süreçlerinin geciktirilmesine tepkili

Bulgaristan, tarihi ve kültürel sorunlar yüzünden Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine yönelik müzakereleri veto etmişti. AB'nin dün Brüksel'de düzenlenen zirvesine katılan Batı Balkan ülkelerinin liderleri, AB'ye tam üyeliklerinin geciktirilmesine tepki göstermişti. - SOFYA

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Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık - Son Dakika

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