Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti

Bulgaristan\'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi Mustafakemalpaşa\'yı ziyaret etti

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi, Bulgaristan'da yapılacak parlamento seçimleri öncesi Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti. Seçim güvenliği ve ihtiyaçların karşılanması konusunda incelemelerde bulundular.

10.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Evtim Rangelov ve Bursa Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bulgaristan'da 9 Haziran'daki parlamento seçimleri öncesi Bursa'da oy sandığının kurulacağı noktaların başında gelen Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti.

Bulgar diplomatik misyonu, Mustafakemalpaşa'daki soydaşların 1 ay sonra sandık başına gideceği Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, protokol ziyareti de yapan heyete BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan'da eşlik etti.

Komşu ülke Bulgaristan'da 9 Haziran2024 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimlerinde, kayıtlı seçmenin bulunduğu Mustafakemalpaşa'da bir kez daha sandık kurulması kararlaştırıldı.

Seçime hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Mustafakemalpaşa'ya gelen Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu EvtimRangelov ve Bursa Ticari Ataşesi LyubomirLyubenov, oy verme işleminin yapılacağı Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi'nde seçim güvenliğine ilişkin incelemeler yaptı.

Okulun fiziki ve teknik özellikleri hakkında Hamzabey BİLSEM Müdürü Bedrettin Katmer'den bilgiler alan Bulgar diplomat heyeti, BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan ve Şevketiye Mahallesi Muhtarı ve BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtulan ile birlikte Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i de makamlarında ziyaret etti.

Heyet, seçim güvenliği ve ihtiyaçların karşılanması noktasında destek veren Kaymakam Altıntaş ve Başkan Erdem'e teşekkür etti.

6. kez sandık kurulacak

Bulgaristan seçimleri için tarihinde ilk kez, 11 Temmuz 2021'deki erken parlamento seçimlerinde sandığın kurulduğu Mustafakemalpaşa'da, 9 Haziran 2024'teki seçimlerle beraber 6. kez oy verme işlemi yapılacak.

BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan, seçimde oy kullanacak çifte vatandaşlar için e-beyan sürecinin 14 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatarak; "Bu seçimlerde de çifte vatandaşlık hakkı bulunanlar, Bursa'ya gitmeden oylarını Mustafakemalpaşa'da kullanabilecek. Çifte vatandaşlarımızın seçim listelerinde yer almaları için 14 Mayıs tarihine kadar internet üzerinden dilekçe doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin önceden seçmen listelerine dahil edilmesi oy kullanma sürecini kolaylaştıracak. Vatandaşlarımız bu konu da şubemizden yardım alabilir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bulgaristan, Parlamento, Bursa, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu ve Ticari Ataşesi Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement