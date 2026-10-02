Bulgaristan Meclisi Başkanvekili Sabri, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetini kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.