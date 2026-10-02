Bulgaristan Meclisi Başkanvekili Sabri, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildi

Bulgaristan Meclisi Başkanvekili Sabri, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetini kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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