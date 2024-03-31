Burdur\'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Burdur'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi.
Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor.
Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanırken AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek oyunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda, CHP Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise oyunu Özboyacı İlkokulu'nda kullandı.
İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur'da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURDUR
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İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
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