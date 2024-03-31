81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Burdur'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Burdur'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Burdur\'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı

Burdur'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi. Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor. İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur'da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

31.03.2024 17:47  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona ererken, oy sayımına geçildi.

Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri sayımların devam ettiği okullarda güvenlik önlemini sürdürüyor. Sandıkların açılması ile birlikte sandık görevlileri tarafından zarflardan çıkartılan oy pusulaları tek tek sayılıyor.

Burdur Valisi Türker Öksüz oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanırken AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek oyunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda, CHP Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise oyunu Özboyacı İlkokulu'nda kullandı.

İl genelinde toplam 788 sandıkta 207 bin 528 seçmenin oy kullandığı Burdur'da oy kullanımı sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Jandarma, Burdur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Burdur'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Spiderman Kıyafetiyle Oy Kullanmaya Gelen Genç Büyükçekmece'de Renkli Görüntüler Oluşturdu
    19:15 Spiderman Kıyafetiyle Oy Kullanmaya Gelen Genç Büyükçekmece'de Renkli Görüntüler Oluşturdu

    İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı renkli görüntülere sahne oldu.

  • Muğla'da yerel seçimlerin oyları sayılmaya başlandı
    19:13 Muğla'da yerel seçimlerin oyları sayılmaya başlandı

    Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.

  • Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım
    19:13 Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
    19:12 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 'Seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz'
    19:10 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: 'Seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz'

    CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor
    19:10 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor

    Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.

  • Kırıkkale'de oylar sayılıyor
    19:08 Kırıkkale'de oylar sayılıyor

    Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.

  • Samsun'da Muhtar Adayları Arasında Arbede
    19:08 Samsun'da Muhtar Adayları Arasında Arbede

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.

  • Mardin'de Muhtarlık Seçimi Kavgalarında 11 Kişi Yaralandı
    19:07 Mardin'de Muhtarlık Seçimi Kavgalarında 11 Kişi Yaralandı

    Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama
    19:07 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

    Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Doğudaki 32 İlde Sonlandı
    19:06 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Doğudaki 32 İlde Sonlandı

    31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.


18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
16:56 Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi
16:42 İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
16:47 Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı
16:18 Kadıköy’deki seçime damga vuran görüntü Kadıköy'deki seçime damga vuran görüntü
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 19:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da oy verme işlemi sona erdi, sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement