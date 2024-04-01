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Burdur'da seçim sonuçları belli oldu, 4 ilçede yönetim el değiştirdi - Son Dakika
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Politika

Burdur'da seçim sonuçları belli oldu, 4 ilçede yönetim el değiştirdi

Burdur\'da seçim sonuçları belli oldu, 4 ilçede yönetim el değiştirdi

Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediyelerin yönetimi değişti. 3 ilçede ise partiler aynı kalsa da başkanlar değişti.

01.04.2024 03:37  Güncelleme: 03:44
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Burdur'da seçim sonuçları belli oldu, 4 ilçede yönetim el değiştirdi.

Burdur'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde sonuçlar belli oldu. Kesin olmayan sonuçlar ile birlikte 4 ilçede belediyeler el değiştirirken 4 ilçenin mevcut başkanı güven tazeledi.

31 Mart Yerel İdareler Seçiminde Burdur'da sonuçlara göre 4 ilçenin mevcut belediye başkanları güven tazelerken 4 ilçede belediye el değiştirdi. 3 ilçede ise partiler aynı kalırken başkanları değişti.

Merkezde güven tazeleyen Ercengiz, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı

2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan ve 2 dönemdir Burdur Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Halk Partisi ile aday olduğu üçüncü seçimden de zaferle ayrıldı. Resmi olamayan verilere göre 23 bin 7 oy alan Ercengiz yüzde 46,42 ile seçimi kazanarak güven tazeledi. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla zafer kutlaması yapan Ercengiz'e halk tarafından destek büyüktü. Meydanda toplanan vatandaşlar yöresel şarkılarla gecenin geç saatlerine kadar kutlama yaptı.

50 yıl sonra gelen zafer ile Burdur'un ilk kadın Belediye Başkanı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son 50 yıl önce kazandığı Bucak ilçesinde aday gösterilen ve halkın büyük sevgisini kazanan Hülya Gümüş yıllar sonra kazandığı seçimle Burdur'da bir ilki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl aday olduğu milletvekili seçimlerinde vekilliği kıl payı kaçıran Gümüş bu seçimde talip olduğu Bucak Beledi Başkanlığını 11 bin 57 oy alarak yüzde 33,62 ile kazanarak Burdur'un ilk kadın belediye başkanı olma unvanının sahibi oldu. 28 yaşında ki Gümüş, aynı zamanda Burdur'un en genç belediye başkanı olma unvanının da sahibi oldu.

Çavdır 40 yıl sonra CHP'de

Çavdır ilçesinde de 40 yıldır seçimleri kazanamayan Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıl sonra aday gösterdiği Ali Okan Yücel ile seçimi kazandı. En yakın rakibi Milliyetçi Hareket Partisi Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Süleyman Kayacan'a yüzde 10'un üzerinde fark atan Ali Okan Yücel Çavdır'ın yeni belediye başkanı oldu.

Altınyayla bu sefer MHP'li Selen Kınalı dedi

2 dönemdir AK Partili Ahmet Serttaş'ın Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu Altınyayla ilçesinde bu seçimde kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Selen Kınalı seçildi. Bin 348 oy alan Kınalı yüzde 61,86 oran ile Altınyayla'nın yeni belediye başkanı oldu.

Tefenni, Gölhisar ve Ağlasun ve Karamanlı'da mevcut başkanla devam dedi

Belediye Başkanları değişmeyen ilçelerden Tefenni, iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Ümit Alagöz ile yola devam dedi. Bin 958 oy alan Alagöz yüzde 43,85 ile üçüncü seçiminden de zafer ile ayrıldı. Gölhisar ilçesinde de yola devam kararı alınan AK Partili İbrahim Sertbaş verdikleri 4 bin 287 oy ile yüzde 42,31 orana ulaşan İbrahim Sertbaş yeniden belediye başkanı olarak seçildi. Ağlasun ilçesinde ise 2014'te girdiği seçimi kaybetse de 2019 seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan AK Partili Ali Ulusoy'u yeniden seçerek yola devam kararı aldı. Bin 866 oy ile yüzde 66,81'e ulaşan Ulusoy en yakın rakibine yüzde 33,99 fark atarak yeniden Ağlasun Belediye Başkanı seçildi. Karamanlı'da ise geçen dönem seçilen AK Partili Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu bu seçimde de Aday gösterildiği AK Partili ile bin 582 oy alarak yüzde 39,36 ile yeniden Belediye Başkanı seçildi.

3 ilçede partiler aynı başkanlar farklı

Çeltikçi, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde partiler aynı kalsa da mevcut belediye başkanları yerine aynı partiden farklı belediye başkanları seçildi. Çeltikçi ilçesinde MHP'den tekrar aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Adnan Bilkay, Yeniden Refah Partisi'ne geçerek buradan aday gösterilmişti. MHP'den aday gösterilen Ramazan Ezin bu seçimde 712 oy alarak yüzde 42,05 ile başkanlığa seçilirken Bilkay ise 451 oy ile yüzde 26,64 oy alarak seçimi kaybetti. Kemer ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Özay'ın görevinden istifası üzerine yerine gelen ve 2024 yerel seçimlerinde aday olmayan Ömer Aktürk'ün yerine aday çıkarılan, AK Parti'den İsmail Asan 675 oy ile yüzde 61,01 oy alarak yeni Belediye Başkanı seçildi. Son olarak Yeşilova ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan CHP'li Mümtaz Şenel aday olmayınca aday gösterilen CHP'li Okan Kurd bin 266 oy ile oyların yüzde 51,04'ünü alarak Yeşilova'nın yeni belediye başkanı oldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Burdur'da seçim sonuçları belli oldu, 4 ilçede yönetim el değiştirdi - Son Dakika

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