Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

Politika

Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. Mete, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirterek, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" dedi.

"3 BELEDİYE BAŞKANINI ATEŞE ATIYORLAR"

Mete, açılışın işletme sahibinin daveti üzerine gerçekleştiğini, ancak yemek yememeyi tercih ettiğini vurgularken, marketlerde de İsrail menşeili ürünlerin bulunduğunu, ancak her şeyin bu şekilde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, hakkındaki karalama kampanyasına tepki gösteren Mete, "İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını ateşe atıyorlar" dedi.

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI ATAN AKADEMİSYENE SALDIRI

Bu sırada açılış öncesi Burger King şubesi önünde "Kahrolsun İsrail" sloganı atan akademisyen Dr. Kemal Sağlam'a yapılan saldırı da olayın bir başka boyutu olarak dikkat çekti. Sağlam'ın burnunun kırıldığı ve kulak zarının patladığı bildirildi.