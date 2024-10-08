Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor - Son Dakika
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Politika

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen zincirlerden biri de Burger King oldu. Önceki gün ünlü restoranın Rize'de yeni şube açılışı yapıldı. Duaların okunduğu törene AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de katıldı. Açılışa katıldığı için eleştiri oklarının hedefi olan Mete, "Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" dedi.

08.10.2024 10:34
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Rize'deki yeni Burger King şubesinin açılışına katılan AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, açılış sonrası gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. Mete, açılışta sadece 10 dakika bulunduğunu ve kurdele kesimine denk geldiğini belirterek, "Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" dedi.

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

"3 BELEDİYE BAŞKANINI ATEŞE ATIYORLAR"

Mete, açılışın işletme sahibinin daveti üzerine gerçekleştiğini, ancak yemek yememeyi tercih ettiğini vurgularken, marketlerde de İsrail menşeili ürünlerin bulunduğunu, ancak her şeyin bu şekilde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, hakkındaki karalama kampanyasına tepki gösteren Mete, "İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını ateşe atıyorlar" dedi.

Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI ATAN AKADEMİSYENE SALDIRI

Bu sırada açılış öncesi Burger King şubesi önünde "Kahrolsun İsrail" sloganı atan akademisyen Dr. Kemal Sağlam'a yapılan saldırı da olayın bir başka boyutu olarak dikkat çekti. Sağlam'ın burnunun kırıldığı ve kulak zarının patladığı bildirildi.

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Son Dakika Politika Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor - Son Dakika
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