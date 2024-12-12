Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Türkiye, Geçici Maslahatgüzar atayarak Şam Büyükelçiliğini tekrar faaliyete soktu. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Burhan Köroğlu, Şam'a atandı - Son Dakika
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