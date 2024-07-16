Burhaniye\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Politika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri yoğun katılım ile gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde milletin ve demokrasinin zaferi için Burhaniyeli vatandaşlar tek yürek oldu.

Saat 21.30 de kortej yürüyüşü ile başlayan program Cumhuriyet Meydanında devam etti. Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti ile başlayan anma etkinlikleri saat 24.00 'e kadar devam etti. Cumhuriyet Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı; 15 Temmuz belgeselleri ve 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi ile meydanda toplanan vatandaşlara, o kara gecede yaşananlar tekrar hatırlatıldı. Burhaniye İlçe Müftülüğü tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerden sonra; günün anlam v e önemini anlatan konuşmayı Kaymakam İlyas Memiş yaptı. Kaymakam Memiş'in konuşmasının ardından, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya ve Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil tarafından verildi. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, din görevlileri de ilahiler marşlar okudu. Program saat 24.00 de Kocacimiden selaların okunması ile sona erdi. - BALIKESİR