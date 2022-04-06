Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü

06.04.2022 12:34
Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü

Burhaniye'de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa sunduğu ramazan pidesi yoğun ilgi gördü.

Burhaniye'de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa sunduğu ramazan pidesi yoğun ilgi gördü. Hürriyet Caddesindeki satış noktasında 300 gram pide 2,5 liraya satılırken, vatandaşlar satış noktasında kuyruk oluşturuyor.

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide bu yıl da zamlı. Büyükşehir Belediyesinin sahibi olduğu Fırıntaş, 2022 ramazan ayı pide fiyatlarını belirledi. Fırıntaş, 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi. Diğer fırınlarda 300 gram pidenin 6 liraya satılması Büyükşehir pidesine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, Hürriyet Caddesindeki satış noktasında kuyruklar oluşturdu. Pide almak için geldiğini anlatan Ahmet Demir, "Bu yıl Ramazan pidesi çok pahalı. İlçedeki fırınlarda 300 gram pide 6 liraya satılıyor. Oysa, Büyükşehir pidesi 2,5 liraya satılıyor. Onun için bunu tercih ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Hürriyet, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Burhaniye'de Büyükşehir pidesi yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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