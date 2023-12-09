Burkina Faso Fransızca\'yı resmi dil statüsünden çıkardı

Burkina Faso, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkarıp çalışma dili statüsüne indirdi.

BURKİNA FASO FRANSIZCA'YI RESMİ DİL STATÜSÜNDEN ÇIKARDI

Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkaran ve çalışma dili statüsüne indiren anayasa değişikliğini onayladı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore

Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile demokratik kültürün güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünün korunmasını amaçlayan siyasi, idari ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi için geçiş döneminde devam eden çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

MALİ DE GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış ve çalışma dili statüsüne indirmişti. Yapılan anayasa değişikliği ile Mali'de konuşulan 13 yerel dile resmi dil statüsü verilmişti.