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Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil statüsünden çıkardı - Son Dakika
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Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil statüsünden çıkardı

Mali'den sonra bir diğer Afrika ülkesi Burkina Faso da, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkararak, çalışma dili statüsüne indirdi.

Burkina Faso Fransızca\'yı resmi dil statüsünden çıkardı
09.12.2023 - 18:04,
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Burkina Faso, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkarıp çalışma dili statüsüne indirdi.

Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı

BURKİNA FASO FRANSIZCA'YI RESMİ DİL STATÜSÜNDEN ÇIKARDI

Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkaran ve çalışma dili statüsüne indiren anayasa değişikliğini onayladı.

Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore

Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile demokratik kültürün güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünün korunmasını amaçlayan siyasi, idari ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi için geçiş döneminde devam eden çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı

MALİ DE GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış ve çalışma dili statüsüne indirmişti. Yapılan anayasa değişikliği ile Mali'de konuşulan 13 yerel dile resmi dil statüsü verilmişti.

Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı
Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burkina Faso Fransızca'yı resmi dil statüsünden çıkardı - Son Dakika
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