Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Harmancık\'ta Konuştu

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Harmancık'ta yaptığı konuşmasında dağ yöresinin sorunlarına değinerek, "Hem yol eksikliği bakımından yolsuzluk var. Hem de yapılmaya çalışılan yol çalışması bakımından yolsuzluk var. Harmancık'ın 1 dakika dahi kaybedecek vakti yok" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bugün Harmancık'ta seçim çalışmalarını sürdürdü. CHP Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan ile birlikte halk buluşmasında vatandaşa seslenen Bozbey, Harmancık başta olmak üzere dağ yöresindeki yol problemine dikkat çekerek, "Bakın bir türlü dağ yörelerinin yol yapımını bitiremediler. Harmancık ile Bursa arası zaman bakımından en çok mesafe kaplayan yollardan biri. Burada yolsuzluk var. Bakın, dediğimi iyi kavrayın. Hem yol eksikliği bakımından yolsuzluk var hem de yapılmaya çalışılan yol çalışması bakımından 'yolsuzluk' var. Yol da yok, yapılan çalışmada sonuç da yok. Anlayacağınız her türlü yolsuzluk var" dedi.

"30 yıldır bir baraj yapılamadı"

İlçede yıllar önce gündeme gelen ve bir türlü yapılamayan Ballısaray Barajı ile ilgili de konuşan Bozbey, "1990'lı yıllarda gündeme gelmiş. 2004-2009 yılları arasında da dönemin belediye başkanı Ahmet Tufan zamanında resmi yazışmalar yapılmış ve 15 yıldır AK Partili belediyeler tarafından gündemden düşürülmüş. Hem onlarca köyün faydalanabileceği tarımsal sulama açısından hem de orman yangınlarını önleme açısından büyük önem taşıyan bu barajı niye yapmadınız? 2007 yılında da baktılar projeden sonuç alınamıyor, bari gölete dönüştürülmesi yönünde talep etmişler. Yine sonuç yok. Bu sorunların bir an önce çözüme ulaşması gerek. Çok zaman kaybettik. Artık kaybedecek 1 dakikamız yok. O yüzden kolları sıvadık. 1 Nisan'da hem dağ yörelerimiz için hem de Bursa'mız için ne gerekiyorsa işe koyulacağız" diye konuştu.

"20 günde bozulan yolların hesabını kim verecek"

Mustafa Bozbey, diğer yandan Büyükorhan-Burunca yolu için vatandaşları dinleyerek, "Yapımı 2 sene süren yol nasıl 20 günde bozuluyor? Binek araçlar geçemiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız neredeyse her gün yetkililere sesleniyor ama yetkililer nerede? Onlar ancak iftira ve yalan atmanın peşinde. Kalitesiz malzeme ile yapılan sonrasında da 20 günde bozulan bu yolların hesabını kim verecek? Burada kimlerin cebine ne gitti? Hiç bilmiyoruz. Hepsini 1 Nisan'da açıklayacağız, merak etmeyin. Yolların düzenlemesi için de göreve gelir gelmez hemen çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA