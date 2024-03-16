Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Tarım Topraklarının Kaybedilmesine Müsaade Etmeyeceklerini Söyledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım topraklarının kaybedilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, Bursa'nın marka değerine katkı sağlayacak her girişim ve kurumun da yanında oldukları mesajını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Kısa bir konuşmanın ardından soru cevap şeklinde ilerleyen toplantıda Bozbey, önemli mesajlar verdi. Tarım topraklarının kaybedilmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Bozbey, Bursa'nın marka değerini arttıracak her girişim ve kurumunda yanında olduklarını, sadece bir planlama çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da planlama stratejisinin uygulanmadığı söyleyerek, "Uygulanmadığı için bu sıkıntıları fazlasıyla yaşıyoruz. Şu anda bile seçime gidiyoruz, ovayı görüyorsunuz. Köylüler kendi topraklarını korumak için bana şikayetlerini iletiyorlar. Toprağın kıymeti herkes tarafından anlaşıldı ama halen daha toprak kaybı yaşıyoruz. Biz tarım toprağının kaybına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı o yönlü yürüteceğiz" dedi.
Katma değeri yüksek ürünler
"Sanayi Master Planı ile biz sanayicimizin taleplerini de dinleyeceğiz, yerini durumunu öğreneceğiz" diyen Bozbey, "Şu an bu sanayi alanları ne kadar boş, ne kadar dolu, ne kadarı üretim dışı? Bunları da bilmiyoruz. Bazı yerlerde üreten fabrikalar depo konumuna dönüştüğünü biliyoruz. Bizim, Bursa'nın katma değeri yüksek ürünler üretmesine katkı sağlamamız gerekiyor. Daha fazla ihracata yönelik, katma değeri yüksek ürünler yaparsak daha verimli hale gelinir. Alan ihtiyaçları da ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.
"Derelerin kirliliği söz konusu"
Derelerin kirliliğinden de söz eden Bozbey, "Aynı zamanda derelerimizin kirliliği söz konusu oldu. Artık iş dünyası da bu konuya son derece hakim ve duyarlı olduğunu gözlemliyorum. İş dünyasının bu duyarlılığı beni mutlu ediyor. Plansız programsız asla olmaz. 'Ben yaptım, oldu' diyerek katiyen olmaz" şeklinde konuştu.
Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu şehre hizmet edecek, üretecek, istihdam ve katma değer sağlayacak, Bursa'nın marka değerini arttıracak her girişim, her kurumun başımızın üzerinde yeri vardır. Yeter ki planlı ve geleceğin düşünülerek tasarlanmış olsun."
"İhracatta ikinci sıradan dördüncü sıraya düştük"
Bursa'nın ihracatta ikinci sıradan dördüncü sıraya düştüğünü söyleyen Bozbey, "Mühendislik ve sermaye birikimi olan bu kentin, bence sosyo- ekonomik yapısının da, eğitiminin de, sağlığının da üst noktalarda olması gerekiyor. Onun için önümüzdeki süreçte hedefimiz Bursa'yı üst noktalara taşımaktır. Eğitimde yükseltmek ve kaybettiği değerleri yerine koymak önceliğimizdir. Zamanını ve kaynaklarını trafikte harcayan, yollarında emniyet şeridi dahi olmayan, mahalleleri çarpık, evleri güvensiz, depreme dirençsiz, havası kirli bir şehirde yaşayan insanımız ne kadar umutlu ve ne kadar huzurlu olabilir?" diye konuştu. - BURSA
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