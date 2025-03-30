Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Bayramda Görevdeki Çalışanları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Bayramda Görevdeki Çalışanları Ziyaret Etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Bayramda Görevdeki Çalışanları Ziyaret Etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda görevde olan belediye çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çalışanlara bayram şekerleri ikram eden Bozbey, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve ulaşımın ücretsiz olduğunu açıkladı.

30.03.2025 21:48  Güncelleme: 21:52
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda görevinin başındaki Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından bilgi alan Başkan Bozbey, telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti.

BURULAŞ, Zabıta, İtfaiye ve Mezarlık Hizmetleri'nde Ramazan Bayramı'nda görev yapan çalışanlara bayram ziyaretinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, görev başındaki personele bayram şekeri ikram etti. Başkan Mustafa Bozbey'e Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy ve daire başkanları eşlik etti. Görevi başındaki çalışanlardan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi personelinin bayramda da özveriyle çalıştığını söyledi. Çalışanlara vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbey, "Bu Ramazan ayında kurum olarak iyi bir süreç yaşadık. Dayanışmanın, paylaşmanın güzelliklerini Ramazan ayı boyunca birçok yerde sergiledik ve hep birlikte yaşadık. Çalışma arkadaşlarımızın özverileri sayesinde önemli hizmetlerimiz oldu. Ben tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayramda ulaşımın ücretsiz olduğunu da hatırlatan Başkan Bozbey, "Şu anda ulaşım sistemimiz ücretsiz. Vatandaşlarımız bir yerden bir yere rahatlıkla gitsinler ve yakınlarına kolayca ulaşarak bayramlaşsınlar istiyoruz. Sizlerin sayesinde hemşehrilerimiz daha huzurla, daha güvenle ziyaretlerini gerçekleştirip evlerine dönmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Bozbey, telsizle anons geçerek sahada çalışmalarını sürdüren personelin de Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Bayramda Görevdeki Çalışanları Ziyaret Etti - Son Dakika

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