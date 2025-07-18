Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Toplu Ulaşımda Maliyetleri Vatandaşa Yansıtmıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Toplu Ulaşımda Maliyetleri Vatandaşa Yansıtmıyoruz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: \'Toplu Ulaşımda Maliyetleri Vatandaşa Yansıtmıyoruz\'
18.07.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplu ulaşımda yüksek maliyetlere rağmen vatandaşlara yansıtılmadığını belirterek, BURULAŞ ve BUSKİ'ye geçen ay toplam 530 milyon lira aktarıldığını açıkladı. Ayrıca su tasarrufuna vurgu yaparak, Bursa'nın su durumu hakkında bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplu ulaşımda maliyetlerin çok yüksek olmasına rağmen bunu vatandaşa yansıtmadıklarını, belediye kasasından Burulaş'a geçen ay 380 milyon lira, Buski'ye de 150 milyon lira aktardıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde yapılan düzenlemelerin amacının vatandaşları zora sokmak değil, belediyeye bağlı kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, sadece geçen ay BURULAŞ ve BUSKİ'ye toplamda 530 milyon lira aktarıldığını söyledi. Bozbey, artan personel giderleri ve piyasa şartlarına dikkat çekerek, bu kurumların hizmet üreten alanlar olduğunu ancak ayakta kalabilmeleri için ortak akılla kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

"50-55 günlük suyumuz var"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında grup sözcüleri gündeme dair görüşlerini dile getirirken Başkan Bozbey, Muharrem ayının birlik ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni etti. Vatandaşları tekrar su tasarrufuna çağıran Başkan Mustafa Bozbey, "Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 31'dir. Bu da 50-55 günlük suyumuz var demektir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmanın sonuna doğru geliyoruz. 1 Eylül'de yapacağımız by-pass projemizle birlikte Doburca Arıtma Tesisleri'ne günlük 100 ile 120 bin metreküp suyu aktarmış olacağız. O zaman nefes almaya başlayacağız. İnsanlarımızın susuz kalmaması için büyük bir çalışma yapıyoruz" dedi.

"Yine de tasarruf, tasarruf, tasarruf diyoruz"

Çınarcık Barajı'ndaki suyun bir tünel, boru ya da başka bir yöntemle Doğancı Barajı'na aktarılması için proje geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "İçme suyuyla ilgili ana hatlarımız Doğancı Barajı'nda olduğu için eğer bunu sağlayabilirsek o zaman Bursa uzun yıllar suyla ilgili sorun yaşayamayacaktır. Bu arada yine de tasarruf, tasarruf, tasarruf diyoruz. Çağrımıza uyan tüm Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. 525 bin metreküpe çıkan su tüketimi yaklaşık 450 bin metreküpe düşmüştür. Bu da Bursalıların tasarrufa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ne olur parklarımızı, bahçelerimizi işlenmiş içme suyuyla sulamayalım. Bahçelerimizi taşınabilir suyla sulamak en doğrusudur" diye konuştu.

"BURULAŞ'a 380 milyon lira aktardık"

Önümüzdeki günlerde Anne Kart uygulamasının başlayacağının müjdesini veren Başkan Bozbey, abonman kartlarla ilgili yapılan eleştirilere de saygı duyduğunu dile getirdi. Amaçlarının fiyatları artırmak veya insanları zora sokmak olmadığını söyleyen Başkan Bozbey, "Birinci önceliğimiz, kurumları sürdürülebilir kılmaktır. Geçen ay sadece BURULAŞ'a, belediye bütçesinden zamlarla birlikte 380 milyon lira aktardık. Yine 150 milyon lira da BUSKİ'ye aktardık. Kurumlar kazanç kapısı değildir. Hizmet alanıdır, doğru. Ama kurumları sürdürülebilir kılmak, gelecek için yatırımlarını yapabilmesini sağlamak hepimizin önceliğidir. Personel maaşlarında, piyasada, yedek parçada ve birçok alanda artış var. Aslında bu tür yapacağımız düzenlemeleri, Meclis üyeleri tarafından öneriler getirilerek sonuçlandırmak gerekir. Başka türlü bu kurumları sürdürülebilir kılamayız" dedi.

"Kurumların yaşaması için sorumluluk almamız lazım"

BUSKİ gibi bir kurumun batmasını veya BURULAŞ'ın iş üretemez, halk otobüslerine para ödeyemez duruma gelmesini hiç kimsenin kabul etmeyeceğini anlatan Başkan Bozbey, "Bu düzenlemelerde makul düşünmemiz lazım. Neticede bizler gelip geçiciyiz. Bizden sonra da bu kurumların yaşaması için bizim sorumluluk almamız lazım. Kurumları batırarak değil tam tersine kurumları ayakta tutarak bunları sağlamamız lazım. Bakış açımız bu. Eleştirileriniz için de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Toplu Ulaşımda Maliyetleri Vatandaşa Yansıtmıyoruz' - Son Dakika

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